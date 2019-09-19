رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: بيتكوين لن تكون في البورصات الرئيسية دون المزيد من التنظيم

تام شمس - الخميس 19 سبتمبر 2019 08:44 مساءً - قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة "جاي كلايتون" إنه لكي يتم تداول بيتكوين (BTC) في بورصة كبرى، فإنها تحتاج إلى تنظيم أقوى.

التفكير في ناسداك

ذكرت سي إن بي سي يوم ١٩ سبتمبر أن كلايتون أدلى بتصريحاته في وقت سابق اليوم في مؤتمر ديليفيرينغ ألفا، حيث حذر المستثمرين أيضًا من توخي الحذر حتى يتم تنظيم عملات بيتكوين وتداولها في بورصة كبرى. وقال كلايتون:

"إذا اعتقد [المستثمرون] أن هناك نفس الدقة في اكتشاف هذا السعر كما هو الحال في بورصة ناسداك أو بورصة نيويورك ... فهم مخطئون للغاية. [...] علينا أن نصل إلى مكان يمكننا أن نثق فيه بأن التجارة منظمة بشكل أفضل."

بيتكوين لا يتم تداولها في البورصات الرئيسية

يشير مؤلف التقرير إلى أنه بينما يتم تداول عقود بيتكوين الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية بالفعل كبورصة كبرى، فإن بيتكوين في حد ذاتها لا يتم تداولها. ووفقًا للمقال، تتضمن محاولات جلب بيتكوين إلى الاتجاه السائد محاولات لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) والتي تم رفضها حتى الآن من قبل المنظمين بسبب المخاوف الناجمة عن التقلبات والاحتيال في المجال.