إيثريوم تختبر زيادة بنسبة ٢٥٪ في السعة بينما تصل رسوم الشبكة إلى مستوى بيتكوين

تام شمس - الخميس 19 سبتمبر 2019 06:51 مساءً -

يحاول المشاركون في شبكة إيثريوم زيادة حجم كتلة الشبكة كرد مباشر على ازدحام الشبكة.

الحد من غاز على المسار الصحيح ليصبح ١٠ ملايين لكل كتلة

حسما أكدت العديد من الأطراف، بما في ذلك المؤسس المشارك فيتاليك بوترين، هذا الأسبوع، تجري الاختبارات حاليًا لتحسين أداء الشبكة وتقليل رسوم المعاملات.

وقد غردت مجموعة التعدين "بيتفلاي" يوم ١٤ سبتمبر أنه "نظرًا لازدحام شبكة #إيثريوم الحالي، بدأنا في اختبار رفع الحد الأقصى لكتلة الغاز إلى ١٠ ملايين،"

وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع كبير في استخدام شبكة إيثريوم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العملة المستقرة تيثر (USDT)، والتي حولت اعتمادها من بيتكوين عبر أومني لاير إلى إيثريوم بلوكتشين.

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ووفقًا لبيانات بحثية من مورد مراقبة كوين متريكس، اعتبارًا من ١٥ سبتمبر، دفع مستخدمو إيثريوم ما يقرب من رسوم المعاملات اليومية مثل مستخدمي بيتكوين: ١٨٢٨٩٩ دولارًا مقابل ١٨٥٩٩٣ دولارًا على التوالي.

ومنذ ١ سبتمبر، ارتفع متوسط ​​رسوم المعاملة إيثريوم من ما يزيد قليلًا عن ٠,١١ دولار إلى أقل بقليل من ٠,٣٩ دولار، وفقًا لبيانات من بيت إنفو تشارتس.

إيثريوم تستفيد قبل هوط بيتكوين

الغاز هو التوكن الذي يدفعه مستخدمو إيثريوم لإجراء أي عملية على الشبكة. ويعد التحول إلى ١٠ ملايين غاز لكل كتلة كبيرًا، وسيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي السعة بنسبة ٢٥٪.

بدت أخبار التغييرات في السوق المزدهرة لتوكن إيثريوم الأصلي ETH، الذي حقق مكاسب قوية في وقت سابق من هذا الأسبوع بينما تم تداول العملات المشفرة الأخرى جانبيًا.

وأدى الانخفاض المفاجئ في عملة بيتكوين (BTC) في وقت لاحق إلى انخفاض أسواق العملات البديلة، ولا يزال زوج إيثريوم مقابل الدولار متمسكًا بالدعم الذي يزيد عن ٢٠٠ دولار في وقت كتابة المقالة.