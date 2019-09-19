شركة بلوكتشين استثمارية آسيوية كبرى تطلق صندوق تتبع بيتكوين جديد

تام شمس - الخميس 19 سبتمبر 2019 05:29 مساءً - أطلقت شركة "سي إم سي سي غلوبال" الآسيوية التي تركز على بلوكتشين، صندوق تعقب مؤسسي جديد لبيتكوين (BTC).

خدمة الحفظ بواسطة شركة مدرجة في بورصة هونغ كونغ

يُطلق على صندوق مؤشر بيتكوين اسم ليبريتي بيتكوين فند، ويستعين بأنكسون، وهو حل احتياطي طورته مجموعة بي سي غروب، وهي شركة للأصول التقنية والرقمية مدرجة في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية، وفقًا لبيان صحفي نُشر يوم ١٧ سبتمبر.

وكواحدة من أولى شركات بلوكتشين الاستثمارية في آسيا، أطلقت "سي إم سي سي غلوبال" ومقرها هونغ كونغ صندوق ليبريتي بيتكوين في خطوة لتوفير وصول على المستوى المؤسسي إلى بيتكوين دون عبء الشراء وحفظ العملات بأمان، حسبما يشير البيان الصحفي. الصندوق الجديد هو الأول من نوعه في آسيا.

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التأمين دون اتصال للحماية من السرقات

كما لاحظت الشركة، فإن ليبريتي بيتكوين فند متاح فقط للمستثمرين المعتمدين ويوفر سيولة أسبوعية، بينما سيتمكن مستثمرو الصناديق من تلقي بيانات شهرية صافية عن قيمة الأصول بالدولارات الأمريكية، والتي يمكن استخدامها في عمليات المحاسبة الداخلية والإيداع الضريبي.

وأوضحت "سي إم سي سي غلوبال" أن الصندوق منظم كصندوق مشترك في جزر كايمان ويوفر تأمينًا شاملًا غير متصل بالإنترنت للحماية من السرقة المادية أو الرقمية.

وكانت مجموعة بي سي، التي تمتلك مجموعة من شركات بلوكتشين المختلفة، بما في ذلك أنكسون ومنصة تداول العملات المشفرة ووساطة الأصول الرقمية أو إس إل، قد أطلقت الحل الخاص بحفظ الملكية في أبريل ٢٠١٩.