تقرير: كوريا الشمالية في المراحل المبكرة من بناء عملتها المشفرة

تام شمس - الأربعاء 18 سبتمبر 2019 09:54 مساءً - بحسب ما ورد قال ممثل كوري شمالي إن البلاد في المراحل الأولى من تطوير عملة تشبه عملة بيتكوين الخاصة بها.

كوريا الشمالية تحاول التهرب من العقوبات الدولية

في ١٨ سبتمبر، ذكرت وكالة الأنباء أن جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية تعمل على تطوير عملة مشفرة خاصة بها في محاولة للتهرب من العقوبات الدولية وإيجاد طريقة للتغلب على "النظام المالي العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة".

وأضاف أليخاندرو كاو دي بينوس، الممثل الرسمي المسؤول عن مؤتمرات العملة المشفرة في كوريا الشمالية، أن عملتها المشفرة التي لم يتم تسميتها بعد ستصبح أكثر مثل بيتكوين أو العملات المشفرة الأخرى. وأضاف تساو دي بينوس، وهو أيضًا مندوب خاص للجنة العلاقات الثقافية لكوريا الديموقراطية:

"ما زلنا في المراحل المبكرة من إنشاء التوكن. نحن الآن في مرحلة دراسة السلع التي ستعطي قيمة لها [...] ولا توجد خطط لرقمنة وون [كوريا الشمالية] الآن".

ووفقًا للنائب، فإن سفارة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك لم تكن على استعداد لتأكيد أو رفض ادعاء كاو دي بينوس. وقال متحدث باسم السفارة على ما يبدو: "لست في وضع يسمح لي بتقديم إجابة لكم".