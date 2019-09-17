ارتفاع جماعي.. أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 17-9-2019

يتابع موقع عرب فوليفو آخر وأحدث التطورات في أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء، ولاحظ ارتفاع جماعي على مستوى العملات الرقمية.

الآن نستعرض عليكم أسعار العملات الرقمية على منصات التداول، حيث ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin خلال الساعات الماضية، حيث سجلت الآن 10,266 دولار بمعدل ارتفاع 1.17%.

بينما سجلت عملة الإيثيريوم ارتفاع قوي بنسبة 9.61% في وقت كتابة هذا التقرير، ويتم تداولها الآن عند مستوى 210.16 دولار أمريكي.

كما سجلت عملة ريبل ارتفاع غير مسبوق خلال الأيام الماضية، بمعدل 7.28%، حيث يتم تداول العملة الرقمية الآن عند بسعر 0.29 دولار أمريكي، إما عملة لايتكوين يتم تداولها عند مستوى 75.27 دولار أمريكي، مسجلة ارتفاع بنسبة بلغت 6.48%.

هناك عملة باينانس كوين يتم تداولها الآن عند سعر 21.22 دولار أمريكي، مسجلة ارتفاع بنسبة بلغت 4.92%، بينما عملة بيتكوين كاش ارتفعت بنسبة 7.19% حيث تتداول الآن عند سعر 323.84 دولار أمريكي .

أسعار العملات الرقمية الأخرى:

سجلت عملة ستيلر ارتفاع قوي بنسبة 10.55%، ويتم تداولها عند 0.064 دولار أمريكي، بينما تسجل عملة كاردانو ارتفاعها بنسبة 7.01%، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.50 دولار أمريكي.

إما عملة داش فقد سجلت ارتفاع بنبة 6.61%، يتم تداولها الآن عند مستوى 95.90 دولار أمريكي، كما يتم تداول عملة زي كاش عند 50.69 دولار أمريكي، مسجلة ارتفلع بنسبة 5.82%.

إما عملة نيو سجلت ارتفاع ساحق أيضا بنسبة 7.48%، ويتم التداول عند 9.64 دولار أمريكي.

وبهذا الرصد للعملات الرقمية تبين أنها تسجل ارتفاع واضح وقوي، ولكن لم نتأكد من استمرار هذا خلال الساعات القادمة أم تحدث تغييرات جديدة.

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المصدر:

منصات تداول العملات الرقمية

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