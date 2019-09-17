استخدام بلوكتشين لتحويل نفايات المحيط البلاستيكية إلى أقمشة بيئية

تام شمس - الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 06:52 مساءً - تطلق شركة ويست تو وير الهولندية للأقمشة الخضراء أول مجموعة من الأقمشة المصنوعة في العالم من بلاستيك المحيط يمكن تتبعها عبر بلوكتشين اليوم.

زيادة الطلب على تتبع المواد المعاد تدويرها

يقام المعرض في الفترة من ١٧ سبتمبر إلى ١٩ سبتمبر في باريس في المعرض الدولي للمنسوجات Première Vision، وذلك حسبما أفادت مجلة أخبار الأزياء الأمريكية FashionUnited اليوم.

وتم الكشف أولًا عن المجموعة في ٢٠ أغسطس، وقد تم تطويرها خصيصًا بواسطة ويست تو وير في خطوة لمتابعة طلب العملاء على تتبع المواد المعاد تدويرها المستخدمة في الأقمشة. وأعلنت الشركة عن إطلاق نسخة تجريبية من نظام بلوكتشين الخاص بها لمجموعة جديدة من الأقمشة المصنوعة من بلاستيك المحيط يوم ٢٢ أغسطس.

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إزالة ٣ أطنان من البلاستيك من المحيط كل أسبوع

حسبما لاحظت الشركة، يجب أن تتبع النفايات البلاستيكية رحلة طويلة من المحيط لتصبح منتجًا نسائيًا نهائيًا، مما يتطلب عددًا من سجلات البيانات خطوة بخطوة.

ومن خلال تطبيق تكنولوجيا بلوكتشين، تعتزم الشركة جعل سلسلة التوريد من الأقمشة المصنوعة من بلاستيك المحيط يمكن تتبعها بالكامل.

وقد تم الحصول على البلاستيك المستخدم في Ocean Fabrics من ويست تو وير من المياه والمناطق الساحلية لجزيرة صغيرة بالقرب من شنغهاي. وبالتعاون مع السلطات المحلية، قامت ويست تو وير بتصميم نموذج عمل يسمح للصيادين المحليين بالكسب من صيد البلاستيك من المحيط. ووفقًا لويست تو وير، جمع الصيادون أكثر من ثلاثة أطنان من النفايات من المحيط كل أسبوع.