سعر بيتكوين يقف عند ١٠,٢ ألف دولار مع استمرار موجة صعود إيثريوم المفاجئة

تام شمس - الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 06:52 مساءً - بقي سعر بيتكوين (BTC) ثابتًا يوم ١٧ سبتمبر بينما يشهد يوم آخر من التداول بلا حراك استمرار أكبر عملة مشفرة عند حوالي ١٠٢٠٠ دولار.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

سعر بيتكوين يسبب تآكل الدعم فوق ١٠ آلاف دولار ببطء

أظهرت بيانات من كوين٣٦٠ حركة سعر جانبية حسب الطلب اليومي لعملة يتكوين، والتي ظلت ضمن نطاق يتراوح بين ١٠١٠٠ دولار و١٠٣٢٠ دولارًا.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، شهدت فترة أطول من التقلبات المنخفضة فقط فترة وجيزة يوم الاثنين، عندما انخفض زوج يتكوين مقابل الدولار حوالي ٢٠٠ دولار. ومن ثم تلاشى الانتعاش لاحقًا إلى مستوياته السابقة ببطء، مما أدى إلى السعر الحالي عند ١٠١٧٥ دولارًا.

وبلغ التغير العام في عملة بيتكوين ١,٣٪ خلال اليوم، بينما كان الأداء الأسبوعي ثابتًا أيضًا عند انخفاض بنسبة ٠,٦٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

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كان المعلقون يتطلعون في السابق إلى احتمال حدوث تغيير مفاجئ خلال الأسبوع، لكن هذا لم يبدأ بعد مع استمرار المتداولين في انتظار الإشارات.

زوج إيثريوم مقابل الدولار يخطف أضواء العملات البديلة

في أسواق العملات البديلة، ساد أيضًا نقص مماثل في الزخم. فاعتبارًا من يوم الثلاثاء، كان الاستثناء لهذا الاتجاه هو إيثريوم (ETH)، والتي واصلت حركتها الصعودية لتقترب من ٢٠٠ دولار.

حيث ارتفعت أكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية بنسبة ١٠٪ على مدى الأيام الثلاثة الماضية، متجاوزة العملات العشرة الأولى المتبقية في السوق.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وفي الوقت نفسه، ارتفعت كلا من ترون (TRX) وريبل بحوالي ٢٪ في تداول يوم الثلاثاء.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملة المشفرة ٢٦٥ مليار دولار، حيث شكلت بيتكوين ٦٩,١٪ من الإجمالي.