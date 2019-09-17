أسيت بلوك تحوّل ٦٠ مليون دولار من العقارات إلى توكنات على بلوكتشين "ألغوراند"

تام شمس - الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 02:52 مساءً - تطلق شركة أسيت بلوك للاستثمار العقاري التابعة منصة الاستثمار العقاري التجارية الخاصة بها على بلوكتشين لألغوراند (ALGO).

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن أسيت بلوك تم نشره يوم ١٧ سبتمبر، عقدت الشركة شراكة مع مدير أصول الفنادق الفاخرة لودجينغ كابيتال بارتنرز (LCP) لتحويل ٦٠ مليون دولار من العقارات الفندقية الحصرية إلى توكنات على ألغوراند.

فتح الاستثمار العقاري للجميع

كنتيجة للشراكة، سيتمكن المستثمرون الأذكياء بمجال العملات المشفرة من الوصول إلى العقارات غير المتاحة للجمهور وسيكونون قادرين على تبادل التوكنات الأصلية الخاصة ببلوكتشين لهذه الأصول.

وقد علق الرئيس التنفيذي ومؤسس أسيت بلوك "مايك ليدل" على التطوير قائلًا:

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"لقد أنشأنا أسيت بلوك لأن الاقتصاد الحديث كان في حاجة إلى التكنولوجيا الحديثة. لقد رأينا فرصة لبناء حل يجمع مستثمري العقارات والمهنيين التقليديين وغير التقليديين معًا بكفاءة، وخلق المزيد من الفرص لجميع المعنيين."

شريكٌ بارز

زعم ليدل أيضًا أن LCP "قد استثمرت في مجموعة من العقارات تبلغ قيمتها أكثر من ١,٥ مليار دولار وما زالت تقدم أداءً قويًا." المدير الرئيسي والمدير المالي لشركة لودجينغ كابيتال بارتنرز "ستيف كيسيليكا":

"إن شراكتنا مع أسيت بلوك تفتح LCP أمام مجموعة مستثمرين جديدة تتيح لنا جمع التبرعات وتوسيع أعمالنا بشكل أكثر كفاءة. [...] ولكي تظل قادرة على المنافسة في مشهد دائم التغير، من الضروري لمجتمع الاستثمار العقاري أن يتبنى تقنية مثل بلوكتشين التي تدفع الصناعة إلى الأمام."

وأخيرًا، تقول أسيت بلوك إنها ستستمر في إضافة شركاء وممتلكات عقارية إضافية ووعد بإصدار مزيد من الإعلانات قريبًا.