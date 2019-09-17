تحليل فني.. بيتكوين لن يكون بديلًا للعملات الورقية

المقالات التحليلية عن سوق بيتكوين والعملات الرقمية تستعرض موضوعات هامة ومفيدة لمتابعي عالم تداول العملات.

في مقال اليوم ننقل لكم رؤية كاتب موقع ccn عن عدم استبادل العملات الورقية بالبيتكوين، وهل هي وسيلة عالمية للتبادل، كل ذلك ينقله موقع عرب فوليفو لكم.

تفاصيل المقال:

أكد الكاتب سامبوراج داس المعني بأمور العملات الرقمية والتمويل وآثارها، أنه لا يعتقد أن البيتكوين سيحل فعليًا محل العملة الورقية.

أوضح أن الظروف التي يمكن أن يحدث فيها ذلك ستقلل فعليًا من إمكانية استخدام عملة البيتكوين، والحالة الحالية لسوق البيتكوين هي أنها متقلبة للغاية لدرجة أنها بالكاد يصنف كمخزن للقيمة.

أسئلة ستطرح إذا كان البيتكوين هو المال:

أشار الكاتب إلى أن هناك مسألتان مهمتان آخرتان في عالم البيتكوين، الأول هو ما إذا كانت عملة البيتكوين “نقود” بالفعل أم لا، وإذا لم يكن الأمر كذلك فهل لديها القدرة على أن تصبح نقودًا؟

إما السؤال الآخر هو ما إذا كان للبيتكوين قيمة استخدام مباشرة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل هذه الوسيلة لتبادل سمعة نظرية الانحدار Mises؟.

هل العملة الرقمية وسيلة عالمية للتبادل؟ قطعا لا!

هناك عنصرين رئيسيين يحددان ما إذا كان بيتكوين تعتبر “نقود” أم لا.

العنصر الأول هو ما إذا كان “وسط تبادل عالمي” أم لا، يجب قبول المال من قبل الجميع. في هذا الصدد الجواب هو أنه ليس المال.

بينما يمكن استبدال عملة البيتكوين مقابل أي عملة فيات (العملة القانونية)، إلا أنها بالتأكيد ليست مقبولة من قبل الجميع.

على الرغم من وجود عدد قليل من الشركات والمؤسسات التي تقبل عملات البيتكوين، فإن الغالبية العظمى من سكان العالم لا يقبلونها.

بيتكوين متقلبة للغاية

العنصر الثاني الذي يتم مناقشته بشكل متكرر في ما إذا كان البيتكوين هو المال أم لا، هو التقلب الحالي.

جميعًا يعلم أن بيتكوين يمكن أن يرتفع بنسبة 15 ٪ في غضون دقائق، ومئات من المئة على مدى أسابيع أو أشهر.

إن العنصر المتعلق بالمال أو العملة الورقية الذي غالبًا ما يتم الإعلان عنه هو حقيقة أن قيمته مستقرة نسبيًا، وهذا يعني أن القوة الشرائية لأي عملة معينة قد تقلب منخفضة بالتأكيد.

تعتمد القوة الشرائية لمعظم العملات في الواقع على عوامل خارجية مثل التضخم أكثر من أي شيء جوهري في العملة نفسها، فإذا كان معدل التضخم 3 ٪، فإن القوة الشرائية للدولار الأمريكي الواحد ستنخفض بنسبة 3 ٪. Advertisements

ومع ذلك، إذا أزلنا التضخم من المعادلة فلا يوجد شيء ملازم للدولار الأمريكي نفسه من شأنه أن يتسبب في تقلب قيمته لأكثر من بضع نقاط مئوية على مدى فترة زمنية طويلة للغاية.

مثال لمناصري العملة الرقمية:

بالنسبة لجميع أصحاب عملات البيتكوين الذين يدعون أن عملة البيتكوين أكثر جدارة بالثقة من العملة الورقية، خذ بعين الاعتبار ما يلي:

خلال الـ 24 ساعة القادمة أعرف بالضبط ما سيشتريه دولار أمريكي واحد، ليس هذا بسبب أي تغيير في سعر السوق المنتجات التي يشتريها الدولار، والتي قد تتقلب ولكن لأننا نعرف أن قيمة الدولار الأمريكي لن تتغير خلال الـ 24 ساعة القادمة.

على العكس من ذلك، خلال الـ 24 ساعة القادمة، أتحدى أي عملات بيتكوين صاعدة لإخباري كم من السلع أو الخدمات التي ستتمكن بيتكوين من شرائها.

يمكن أن يصبح بيتكوين يوم واحد مثل المال؟

لكن هل يمكن أن تحصل البيتكوين على المال؟ هذا سؤال أكثر إثارة للاهتمام.

هذا سوف يعتمد كليا على ثقة المشاركين في السوق من الناحية النظرية، إذا زادت الثقة وأصبحت واسعة الانتشار فإن التقلبات ستنخفض.

نحن في وقت غير مؤكد للغاية بالنسبة للعملات المشفرة و لعملة البيتكوين، إن حقيقة كونها متقلبة للغاية إلى جانب كل الحجج الهابطة الأخرى، هي أيضًا واحدة من الأسباب التي تجعل عدم الثقة كثيرًا – مما يخلق المزيد من التقلبات، وما إلى ذلك.

المصدر:

ccn

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