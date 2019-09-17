عناوين بيتكوين التي تبلغ قيمتها ١٠٠٠٠٠ دولار أو أكثر تصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق

تام شمس - الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 12:54 مساءً - عدد عناوين محفظة بيتكوين (BTC) التي تحتوي على ما لا يقل عن ١٠ بيتكوين - بقيمة تزيد عن ١٠٠٠٠٠ دولار في وقت كتابة المقالة - قد وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حسبما كشفت مصادر بيانات متعددة.

ووفقًا لقائمة أغنياء بيتكوين لبيت إنفو تشارتس، اعتبارًا من ١٧ سبتمبر، يوجد ١٥٧٢١٠ عنوانًا تحتوي على ما بين ١٠ إلى ١٠٠٠٠٠٠ بيتكوين.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، كان تقرير حالة الشبكة الخاص بكوين متريكس قد رسم أحدث البيانات تاريخيًا لتكشف أن أصحاب الشركات العملاقة في أعلى مستوياته على الإطلاق في الشبكة.

عدد عناوين محفظة بيتكوين مع مقتنيات > ١٠ بيتكوين. المصدر: كوين متريكس، ٤ سبتمبر ٢٠١٩

تفصيل البيانات

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مقتنيات عناوين محافظ بيتكوين، ١٧ سبتمبر، ٢٠١٩. المصدر: بيت إنفو تشارتس

تكشف قائمة أغنياء بيتكوين أن قيمة مقتنيات مجموعة ١٠-١٠٠ يتكوين - المقسمة بين ١٤٠٩٤٠ عنوانًا فريدًا - تزيد قيمتها على ٤٦,١ مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، من بين ١٩٤٢ عنوانًا تحتوي على ما بين ١٠٠٠ و١٠٠٠٠ بيتكوين لكل منها، فإن القيمة الإجمالية لمقتنياتها أكبر من ٤٨,٢ مليار دولار.

في حين أن ٤ عناوين فقط تحتوي على ما بين ١٠٠٠٠٠ و١ مليون بيتكوين، بقيمة إجمالية تبلغ ٥,٣٥ مليارات دولار.

والجدير بالذكر أن أهم ٤ عناوين على بيت إنفو تشارتس هي عناوين محفظات بورصات مركزية، مما يعني أن كل منها يعكس الأصول المحتفظ بها لعشرات الآلاف من المستخدمين الفرديين.

وفي مخطط منفصل مخصص لعناوين المحافظ الفريدة التي تم تحليلها من حيث قيمة العملة الورقية وحدها، تشير بيانات بيت إنفو تشارتس إلى أن هناك ٢١٨١ محفظة تزيد قيمتها على ١٠ ملايين دولار لكل منها و١٧٢٧٣ عنوانًا بمقتنيات تبلغ قيمتها مليون دولار أو أكثر.