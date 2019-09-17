الجيش الأمريكي يبحث عن خبراء بلوكتشين يمكنهم تتبع عملات بيتكوين في الوقت الفعلي

تام شمس - الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 12:54 مساءً - أصدرت قيادة التعاقد بالجيش الأمريكي (ACC) في نيو جيرسي إشعارًا مسبقًا لمقدمي خدمات التحقق من العملات المشفرة.

وكطلب مسبق، تم نشره يوم ٢٥ يوليو، فإن الإشعار وردود لجنة التنسيق الإدارية لا يلزم لجنة التنسيق الإدارية بطلب أو منح العقد.

للاستخدام في التحقيقات الجنائية

وفقًا للجنة التنسيق الإدارية، يتم البحث عن حل تحليلات العملة المشفرة للاستخدام من قبل قيادة التحقيقات الجنائية التابعة للجيش الأمريكي (USACIDC) لاستخدامها في التحقيقات الجنائية وغيرها من المهام.

ويوضح الإشعار أنه يجب على المقاول تقديم خدمة عبر الإنترنت قائمة على السحابة - لا تعتمد على أجهزة أو برامج - ويمكن أن تساعد في إنفاذ القانون في تحديد ومتابعة الجهات الفاعلة التي تستخدم العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة مثل الاحتيال والابتزاز وغسل الأموال.

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ويجب على المقاول توفير مصدر معاملات العملة المشفرة، مع القدرة على تقديم تحليل متعدد العملات المشفرة من بيتكوين (BTC) إلى العملات المشفرة الرئيسية الأخرى.

كما تتضمن المتطلبات الأخرى توفير "بيتكوين في الوقت الفعلي وغيره من عمليات تتبع المعاملات المشفرة"، بما في ذلك إسناد الخدمة وتحديد الهوية، بالإضافة إلى القدرة على تحديد أنماط المعاملات والتفاعلات مع الكيانات الأخرى.

الحكومة والجيش على حد سواء تتحول إلى بلوكتشين

في خريف عام ٢٠١٨، كشف تقرير لشركة ديار أن الوكالات الحكومية الأمريكية قد ضاعفت استثماراتها ثلاث مرات في شركات استخبارات بلوكتشين في ذلك العام.

وقد تم التعاقد مع الغالبية العظمى من صفقات استخبارات بلوكتشين بالحكومة لعام ٢٠١٨ إلى شركة تحليلات بلوكتشين "تشيناليسيس" بنيويورك، والتي - حتى ذلك التاريخ - وقعت اتفاقات مع وكالات حكومية يبلغ مجموعها ٥,٣ ملايين دولار.