بيتكوين هي الاحتيال؟ مكتب المعادن التابع لجي بي مورغان ثبت أسعار الذهب لسنوات

تام شمس - الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 12:54 مساءً - واجه أكبر بنك في الولايات المتحدة سخرية جديدة من دوائر بيتكوين (BTC) هذا الأسبوع بعد أن قال ممثلو الادعاء إن التجار قاموا بمزيد من عمليات الاحتيال في السوق.

وحسبما ذكرت بلومبرغ يوم ١٦ سبتمبر، تواجه جي بي مورغان تشيس تحقيقًا حول سلوك ما لا يقل عن عشرة من تجار المعادن الثمينة.

جي بي مورغان قام بـ "الآلاف" من التحركات غير القانونية

وفقًا للمحققين، يشارك الموظفون عمدًا في تحديد أسعار المعادن الثمينة في آلاف المناسبات. وقد تكبد كل من المشاركين في السوق وعملاء جي بي مورغان أنفسهم خسائر نتيجة لذلك.

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ونقلت بلومبرغ عن مساعد المدعي العام، بريان بنشكووسكي، قوله: "استنادًا إلى حقيقة أن هذا السلوك كان واسع الانتشار، فقد شارك في الآلاف من الحلقات على مدار فترة ثمانية أعوام ... وسنتابع الحقائق أينما كانت، سواء عبر مكاتب هنا أو في أي بنوك أخرى أو بأي مستوى في المؤسسة المالية".

ومن المعروف عن جي بي مورغان أنها واحدة من أكثر المشككين في العملات المشفرة. حيث أصبح الرئيس التنفيذي جيمي ديمون سيئ السمعة بسبب مقاطعه الصوتية، التي بدأت في عام ٢٠١٧ عندما وصف بيتكوين بأنها عملية احتيال بحد ذاتها.

وقد بدا ديمون منذ ذلك الحين وكأنه تغير في صميمه، وتعهد بعدم مناقشة بيتكوين مرة أخرى في الأماكن العامة، بينما أنكر أنه يكرهها في تعليقات خاصة لكوينتيليغراف.