٢٠٪ من أثرياء جيل الألفية في المملكة المتحدة قد استثمروا في بيتكوين: استطلاع جديد

تام شمس - الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 12:54 مساءً - قامت شركة المحاماة مايكلمورز إل إل بي ومقرها لندن باستطلاع لآلاف الأثرياء في المملكة المتحدة واكتشفت أن ٢٠٪ قد استثمروا في بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة الأخرى.

حيث كشفت الدراسة التي أجرتها FXStreet يوم ١٧ سبتمبر، أنه من بين المولودين بين عامي ١٩٨١ و١٩٩٦ بأصول قابلة للاستثمار بقيمة ٢٥٠٠٠ جنيه إسترليني (٣١٠٠٠ دولار) أو أكثر، فإن ٢٠٪ قد استثمروا في فئة الأصول الجديدة.

ما يقرب من ٧ أضعاف المعدل الوطني

حسبما تلاحظ شركة FXStreet، فإن رقم ٢٠٪ هذا أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط ​​الوطني البالغ ٣٪ - مما يشير إلى أن الأشخاص من جيل الألفية في المملكة المتحدة أكثر عرضة للاستثمار في العملات المشفرة بمقدار ٧ مرات تقريبًا عن عامة الناس.

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علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بجيل الألفية من الأصول التي تزيد قيمتها على ٧٥٠٠٠ جنيه إسترليني (٩٣٠٠٠ دولار)، فإن نسبة المستثمرين في العملات المشفرة تقفز إلى ٢٩٪.

والجدير بالذكر أن ٧٠٪ من المشاركين أشاروا إلى أن ثروتهم القابلة للاستثمار مستمدة من الراتب والأجور، بينما قال ٤٠٪ أنها كانت من خلال عوائد الاستثمار.

ويترجم هذا الاهتمام بفرص الاستثمار إلى مستوى عالٍ من الطلاقة في البنية التحتية للتداول عبر الإنترنت: حيث قال ٣٥٪ من المشاركين أنهم يستثمرون باستخدام منصات التداول الإلكترونية، بينما قال ٢٧٪ أنهم استشاروا منصات التداول الاجتماعي وتصفحوا أو شاركوا في مجتمعات المتداولين الإلكترونية.