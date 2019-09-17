بيتكوين عند ١٠ آلاف دولار أقوى من أي وقت مضى ولكن لا يبدو أن أحدًا يهتم: مؤشرات غوغل

تام شمس - الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 10:43 صباحاً - بلغت عملة بيتكوين (BTC) أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر هذا الأسبوع - كمصطلح يتم البحث عنه على غوغل، مع انتشار التعب في السوق والملل فيما بين المتداولين.

"بيتكوين" أقل بحثًا على غوغل منذ مايو

تؤكد بيانات مؤشرات غوغل أن مصطلح "بيتكوين" أصبح أقل شيوعًا الآن من أي وقت منذ نهاية أبريل.

وعلى الرغم من أن أكبر عملة مشفرة يتم تداولها فعليًا هذا الأسبوع أعلى من ذلك الوقت - عند ١٠٢٠٠ دولار مقابل ٤١٠٠ دولار - يبدو أن عملة بيتكوين لا تجتذب إلا القليل من الاهتمام السائد.

وعلى مقياس طبيعي من ١ إلى ١٠٠، توجد "بيتكوين" حاليًا عند ٣٨ في جميع أنحاء العالم، بعد أن وصلت لفترة وجيزة إلى ١٠٠ في أواخر يونيو. وقد تزامن هذا الأداء مع وصول زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له في ٢٠١٩ عند ١٣٨٠٠ دولار.

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شعبية بحث غوغل عن "بيتكوين" على مدى ١٢ شهرًا. المصدر: مؤشرات غوغل

الاهتمام يتبع السعر

حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، يميل الاهتمام السائد إلى التقلب تمشيًا مع تقلب أسعار بيتكوين.

حيث ارتفعت عمليات البحث بشكل عام منذ بداية شهر أبريل عندما بدأ سعر بيتكوين في الارتفاع بعد شهور من التداول الجانبي بحوالي ٣٥٠٠ دولار.

وزادت الحلقات الأخرى من الحركات المكافئة لموقف بيتكوين، حيث إن وسائل الإعلام الرئيسية كثيرًا ما تختار تغطية أداء سعر العملة المشفرة على أي حدث آخر.

وقد بقي زوج بيتكوين مقابل الدولار ثابتًا بالمثل بالقرب من ١٠٠٠٠ دولار منذ منتصف أغسطس، في حين يواصل المعلقون الإشارة إلى أن التقلبات قد حانت للعودة خلال بقية العام.