استعد لنسخة البيتا المفتوحة من لعبة Nioh 2

بعد إطلاقها إعلانًا جديدًا في معرض طوكيو للألعاب، أعلن المطور Team Ninja عن إصدار تجريبي مفتوح من لعبة Nioh 2.

من المقرر أن تبدأ في 1 نوفمبر وتستمر حتى 10 نوفمبر، ولن تكون النسخة التجريبية متاحة إلا للبلاي ستيشن 4 عبر متجر PlayStation.

إما بالنسبة للنسخة الكاملة، كشف الناشرون سوني و كوي تيكمو الأسبوع الماضي أن Nioh 2 من المقرر أن يتراجع في وقت ما في أوائل عام 2020 باعتباره PlayStation 4 حصريًا.

قال فريق Ninja في نفس وقت صدور الإعلان، إن النسخة التجريبية تحتوي على مرحلة جديدة وعدو Yōkai جديد للمعركة.

بطل الرواية وليام يفسح المجال أمام شخصية اللاعب الجديد

يستبدل Nioh 2 إلى بحار Sengoku المضطرب في التاريخ الياباني، حيث يستبدل بحار الإيرلندي الأصلي وليام (الذي يعتمد على الشخصية التاريخية والملاح الإنجليزي ويليام آدمز).

ومن المقرر أن تكون الشخصية التي سنلعب بها ستكون نصف سلاستها من اليوكاي والنصف الآخر من البشر، وهذا الأمر يفسر القدرة القوية التي تمكنك من تحويل الشخصية الى شيطان.

سوف تستطيع أيضاً تخصيصها بالطريقة التي نريدها، خلال رحلة الشخصية الرئيسية سيسافر اللاعبون عبر اليابان في فترة سينغوكو وسيجدون أنفسهم في أعماق عالم يوكاي المظلم.

فيديو يوضح أسلوب اللعبة الجديد:

على الرغم من أننا رأينا عددًا لا بأس به من مقطورات لعبة Nioh 2 من باب المجاملة ولعب 50 ألف لاعب أغلقت ألفا التي عادت في أواخر مايو، إلا أننا نلقي الضوء على تفاصيل القصة حتى وقت كتابة هذا التقرير.

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فريق Team Ninja يقول إن Nioh 2 سوف يتغلب على الميكانيكا والأنظمة الأصلية بينما يقدم مجموعة من الميزات الجديدة.

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المصدر:

ccn

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