هل عملة ريبل لامركزية أم لا؟.. خبير بلوك تشين يحسم الجدل

يتمسك عشاق عملة ريبل بها بشدة لأنها العملة المشفرة التي تعمل على شبكة لامركزية، ولأن البحث عن لامركزية ريبل سريع للغاية على موقع تويتر.

كشف عن جحافل الحسابات التي تدعي أن معيار العملة لامركزية في الطبيعة، إضافة إلى ذلك كتب ديفيد شوارتز كبير مسؤولي التكنولوجيا في مختبرات شركة ريبل مقالًا يدعي أن XRP Ledger أكثر لامركزية من bitcoin و Ethereum، مما أسعد مؤيدي ريبل.

ومع ذلك إذا قمت بفحص المقالة عن كثب، فيبدو أن هيئة ريبل التنفيذية هاجمت أكبر اثنين من العملات المشفرة لجعل الريبل تبدو جيدة دون معالجة المشكلة الأساسية المتمثلة في اللامركزية.

خبير بلوك تشين: عملة ريبل مركزية بطبيعتها

اليوم في حديث موقع ccn مع أخصائي بلوك تشين للوصول في النهاية إلى قضية اللامركزية، كشف عن موقفه الذي لم يكن مفاجئًا، حيث قال: “لنكن واقعيين حول مكان وجود الريبل على هذا الطيف من اللامركزية”.

قال مات ماكيبين هو مؤسس والرئيس التنفيذي للامركزية في شركة Decentranet إن: “تموج المركزية في الأساس طريقة للبنوك والمؤسسات المالية الكبيرة للتداول على دفتر الموزانة الذي يمكن إرجاعه في أي وقت، وتتم إدارة الموازنة بواسطة مؤسسة الريبل، وليس شبكة لامركزية”.

أضاف مؤسس Decentranet: عملة الريبل مركزية بطبيعتها، لأن القوة تقع فقط في أيدي المؤسسة، ويعتبر هذا مفيد للمؤسسات المالية الكبيرة.

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المصدر:

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