عملة فيسبوك ليبرا مطلوبة للتحقيق الدولي أمام 26 بنك

يمر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأزمة جديدة تتوالى الأزمات التي يدخل فيها منذ الإعلان عن عملته المشفرة الجديدة ليبرا التي من المقرر إطلاقها في عام 2020.

كثيرًا من الجهات السيادية المعنية بالأمر في أمريكيا، أكدت أن العملة من شأنها أن تهدد العملات الكبرى وتضر بالأمن العام أيضا، فضلا عن المخاطر التي تشكلها على النظام المالي العالمي.

ليبرا مطلوبة لتحقيق دولي اليوم:

من المقرر أن توجه جهات تنظيمية دولية أسئلة لفيسبوك اليوم الأثنين عن عملتها المشفرة ليبرا، وسط حالة من القلق بين دول الاتحاد الأوروبي.

سوف يواجه فيسبوك مسئولين في 26 بنكًا مركزيًا من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”، بنك إنجلترا، سيجتمعون مع ممثلين للعملة في بازل للمطالبة بتحقيق دولي.

لا أحد يثق في ليبرا فيسبوك

قدم ليبرا فيسبوك، في يوليو كمقترح لإصلاح النظام المالي العالمي، لأنها سوف تصبح وحدة حساب واحدة لمجموعة من العملات العالمية، بما في ذلك الدولار الأمريكي والباوند واليورو.

سيتم إطلاقه على سلسلة مبانٍ خاصة تدعمها العشرات من الشركات العالمية الكبرى من مختلف القطاعات، مما يقلل الحاجة إلى Swift و IBAN لتأكيد المعاملات العالمية.

لكن المشرعين والمنظمين لا يعاملون ليبرا على أنها ثورة تكنولوجية جديدة، بل العكس يعتقدون أن المشروع يحاول تقويض سيادة الحكومة والهيئات التنظيمية من خلال العمل كمدير فعلي للعملات.

أدت مخاوف مثل تلك في وقت سابق إلى قيام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي بانتقاد ديفيد ماركوس المسؤول على فيسبوك، في جلسة استماع حديثة في الكابيتول هيل.

انتقد أعضاء مجلس الشيوخ الشركة حتى التفكير في إطلاق مشروع تمويل بعيد المدى، وخاصة في أعقاب انتهاكات الخصوصية المتكررة على واجهة وسائل التواصل الاجتماعي.

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لفتت ليبرا ردود فعل مماثلة من المنظمين والمشرعين خارج الولايات المتحدة، حيث اقترح وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير منع إطلاق عملة فيسبوك في الاتحاد الأوروبي.

كما تعهدت الدول الغنية بالتحويلات المالية، مثل الصين والهند، برفض دخول ليبرا خشية أن يؤدي ذلك إلى تقويض صناعة الدفع المحلية.

منافسين ليبرا

تم البنوك المركزية تحتاج إلى تعزيز أبحاثها وتطويرها لتقييد دخول عملة ليبرا إلى حيز التمويل، ووصف عملة cryptocurrency على أنها “دعوة للاستيقاظ” البنوك لجعل مدفوعات المستهلكين أسرع وأرخص، مما يشير إلى تطور العملات الرقمية للبنك المركزي.

وفي الوقت نفسه، أعربت البنوك المركزية العالمية عن إمكانية إصدار عملة مشفرة منافسة للحد من تعرض ليبرا.

المصدر:

ccn

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