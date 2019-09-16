تقرير: أوكي إكس تزيل مونيرو وداش، والعملات المشفرة التي تركز الخصوصية بناءً على مطالب فرقة العمل المالي

تام شمس - الاثنين 16 سبتمبر 2019 11:50 صباحاً - قامت بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية "أوكي إكس" بإزالة الدعم لخمسة من العملات البديلة الرئيسية بسبب اللوائح الدولية الجديدة.

فرقة العمل المالي تأمر بوقف تداول العملات التي تركز على الخصوصية

وفقًا لموقع أخبار العملات المشفرة "ذا بلوك" يوم ١٦ سبتمبر، ستوقف وحدة أوكي إكس الكورية تداول مونيرو (XMR) وداش (DASH) وزي كاش (ZEC) وهوريزن (ZEN) وسوبر بيتكوين (SBTC) يوم ١٠ أكتوبر.

والسبب في هذا، حسبما تقول البورصة، هو أنه نظرًا لأنها تركز على الخصوصية، فإن العملات تكمن في المبادئ التوجيهية الجديدة التي وضعتها الهيئة الدولية متعددة الحكومات، فرقة العمل المالي، أو FATF.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن التغييرات الشاملة في قواعد معاملات العملات المشفرة تطلب من الشركات تحديد الطرفين اللذين يرسلان الأموال لبعضهما البعض إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن ١٠٠٠ دولار.

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يمكن أن تتبع المزيد من البورصات

ينبغي على أكثر من ٢٠٠ دولة أن تنفذ القواعد من الناحية النظرية بحلول يونيو ٢٠٢٠، على الرغم من المخاوف من أن القيام بذلك أمر مستحيل فعليًا بالنسبة للعديد من اللوائح اللامركزية.

والعملات المشفرة الخمسة التي حددتها أوكي إكس تجعل من المستحيل تحديد هوية مرسل ومستلم المعاملة حسب تصميمها.

ويبقى من غير الواضح إذا ما كانت البورصة ستطبق القيود على الصعيد العالمي. وقد تواصل كوينتيليغراف مع أوكي إكس للتعليق، لكنه لم يتلق أي رد بحلول وقت كتابة المقالة.