الرئيس التنفيذي لباينانس: إنذار خاطئ حول الهجوم على منصة عقود بيتكوين الآجلة

تام شمس - الاثنين 16 سبتمبر 2019 11:50 صباحاً - بدد الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة باينانس المخاوف من قيام جهة فاعلة سيئة بمهاجمة منصة بيتكوين الآجلة التي تم إطلاقها حديثًا.

خطأ فني تسبب في خفض سعر بيتكوين

في سلسلة من التغريدات يوم ١٦ سبتمبر، حذر تشانغ بينغ زاو، المعروف أيضًا باسم سي زي، في البداية من أن العقود الآجلة للبورصة تتعرض لهجوم من أحد صناع السوق.

ويُزعم أن مرتكب الجريمة خفض دفتر أوامر بيتكوين مقابل الدولار من ١٠٣٢٤ دولارًا إلى ١٠٢٤ دولارًا، فيما قال تشاو إنها المحاولة الثانية من نوعها للهجوم.

أطلقت باينانس منصة العقود الآجلة في وضع الدعوة فقط بعد فترة اختبار للمستخدمين في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت هناك منصتان متاحتان في الأصل، مع تصويت المستخدمين لاختيارهم المفضل.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فعلى الرغم من انتقاد الخصائص التقنية لكلا الخيارين، كان الإقبال كبيرًا، حيث وصلت الفائدة المفتوحة إلى ١٥٠ مليون دولار الأسبوع الماضي.

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سي زي: "المهاجم" هو من خسر المال فقط

في هذه الحالة، تبين أن الهجوم كان بمثابة إنذار خاطئ، نشأ عن خطأ فني في جانب صانع السوق.

ولا يزال الكيان مجهولًا، حيث كشف تشاو فقط أنه كان أيضًا أحد مشغلي عقود بيتكوين الآجلة. وفي الوقت نفسه، وبسبب إعدادات باينانس الخاصة، فإن تراجع ٣٠٠ دولار لم يؤثر على صفقات المتداولين الآخرين؛ بل المهاجم العرضي فقط هو خسر الأموال.

"لم تتم تصفية صفقات أي شخص، حيث نستخدم سعر المؤشر (وليس أسعار العقود الآجلة) للتصفية (ابتكارنا). وأكد أن المهاجم وحده هو الذي خسر مجموعة من الأموال، وانتهى الأمر".

تشكل باينانس واحدًا من اثنين من عروض بيتكوين الآجلة الرئيسية للوصول إلى السوق هذا الشهر. في حين يأتي الآخر، المقرر في ٢٣ سبتمبر، من منصة التداول المؤسسي باكت.