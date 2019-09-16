معهد كوينزلاند للعقارات يطلق منصة بلوكتشين للإيجار

تام شمس - الاثنين 16 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - تعاون معهد العقارات في كوينزلاند (REIQ) مع شركة إيغلو الناشئة للتكنولوجيا المحلية لإطلاق منصة اتفاقية إيجار مبنية على أساس بلوكتشين بحلول نهاية عام ٢٠١٩.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء "زدنت" يوم ١٥ سبتمبر، صرح المدير العام للمعهد "جوش كالاهان" أن النظام الجديد سوف يستخدم العقود الذكية لإنشاء "معاملة بسيطة وآمنة لكل اتفاقية إيجار للاستفادة من فوائد التكنولوجيا كمصدر للحقيقة لا يمكن دحضه، مضيفًا:

"سيكون لدى جميع الأطراف رؤية للعقد في أي وقت من راحة أيديهم. ومن خلال التنفيذ كعقد ذكي، يمكننا أيضًا بناء الوظائف اللازمة للتعامل مع مدفوعات السندات والإيجار، بالإضافة إلى تسهيل الأنشطة الأخرى المتعلقة بالعقارات مثل عمليات التفتيش الروتينية والصيانة." Advertisements

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وفقًا لما قاله كالهان، فإن المنصة الجديدة ستسمح للمستأجرين باستئجار عقار بطريقة أكثر شفافية وأسهل وفي الوقت نفسه تخلق في الوقت الحقيقي عرضًا لسوق التأجير. وتابع قائلًا:

"في اللحظة التي يتم فيها توقيع اتفاقية الإيجار، سنعرف مقدار تأجير العقار، والمدة الزمنية التي يستغرقها هذا العقد، والمدة التي كانت شاغرة فيها، وما إلى ذلك، مما سيمنح REIQ رؤى غير مسبوقة في اتجاهات سوق الإيجار فور حدوثها".

وفي أكتوبر ٢٠١٨، ذكر كوينتيليغراف أن خدمات تسجيل الأراضي في نيو ساوث ويلز الأسترالية تعمل مع شركة كروماواي لتكنولوجيا بلوكتشين لتطوير مفهوم قائم على تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة لنقل الملكية الإلكترونية.