انخفاض عام.. تعرف على أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد

يرصد لكم موقع عرب فوليفو آخر تطورات في أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد، ولاحظ انخفاض عام على مستوى أغلب العملات الرقمية

الآن نستعرض عليكم أسعار العملات الرقمية على منصات التداول، انخفض سعر العملة الرقمية Bitcoin خلال الساعات الماضية، حيث سجل الآن 10,328 دولار بمعدل ارتفاع 0.72%.

على عكس بيتكوين، سجلت عملة الإيثيريوم ارتفاع طفيف بنسبة 0.82% في وقت كتابة هذا التقرير، ويتم تداولها الآن عند مستوى 188.96 دولار أمريكي.

بينما سجلت عملة ريبل انخفاض بمعدل 1.55%، حيث يتم تداول العملة الرقمية الآن عند بسعر 0.26 دولار أمريكي، إما عملة لايتكوين يتم تداولها عند مستوى 70.06 دولار أمريكي، منخفضة بنسبة بلغت 1.34%.

هناك عملة باينانس كوين يتم تداولها الآن عند سعر 20.68 دولار أمريكي، مسجلة انخفاض بنسبة بلغت 0.94%.، بينما عملة بيتكوين كاش انخفضت بنسبة 0.99% حيث تتداول الآن عند سعر 302.82 دولار أمريكي .

أسعار العملات الرقمية الأخرى:

سجلت عملة ستيلر انخفاض ملحوظ بنسبة 1.25%، ويتم تداولها عند 0.058 دولار أمريكي، بينما تسجل عملة كاردانو نفس الانخفاض بنسبة بلغت 0.66%، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.046 دولار أمريكي.

عملة داش كان لها نصيب كبير من الانخفاض، حيث سجلت إشارة انخفاض 2.72%، يتم تداولها الآن عند مستوى 89.64 دولار أمريكي.

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كما يتم تداول عملة زي كاش عند 46.59 دولار أمريكي، مسجلة انخفاض بنسبة 0.43%، بينما سجلت عملة نيو انخفاض بنسبة 1.97%، ويتم التداول عند 9.05 دولار أمريكي.

وبهذا الرصد للعملات الرقمية تبين أنها تسجل انخفاض واضح وسريع، ولكن لم نتأكد من استمرار هذا الانخفاض خلال الساعات القادمة أم تحدث تغييرات جديدة.

المصدر:

منصات تداول العملات الرقمية

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