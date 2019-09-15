شركة خصوصية إيثريوم الناشئة أزتك "تطلق" احتفالها بجيل سناركس

تام شمس - الأحد 15 سبتمبر 2019 06:53 مساءً - أعلنت شركة خصوصية إيثريوم الناشئة "أزتك" عن إطلاق جيل حجة المعرفة غير التبادلية (سناركس) القائمة على المعرفة الصفرية عبر حفل تشفير يسمى إغنيشن.

وفي بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١٥ سبتمبر، أعلنت الشركة الناشئة أيضًا عن إغلاق الجولة الأخيرة من الاستثمار بمشاركة من إيه.كايتال وكوين بيز وليبرتوس كابيتال.

حفل تشفير

وفقًا للبيان، يهدف حفل الحساب متعدد الأطراف إلى "إنشاء مجموعة من النقاط المشفرة التي سيتم استخدامها لاشتقاق جميع ملاحظات أزتك المستقبلية." وستعمل العملية على بناء "سلسلة مرجعية" مفتوحة المصدر تعتقد الشركة أنها ستستخدم من قبل كل من ازتيك وأنظمة التشفير في المستقبل. والجدير بالذكر أن البيانات التي تم إنشاؤها ستشمل ما يسمى بسناركس:

"تشمل هذه سناركس عالمية، والتي ستمكن من استخدام مجموعة لا حدود لها من الاستخدامات - من الخدمات المصرفية الخاصة اللامركزية بالكامل إلى أنظمة التصويت مجهولة المصدر." Advertisements

زك-سناركس

تتيح سناركس التي تستخدم المعرفة الصفرية إثبات صحة جزء من المعلومات دون الكشف عن أي شيء عنها. ومع ذلك، فإن العيب الرئيسي هو أن أمن سناركس يعتمد على سرية نواة - وهو رقم ضخم تم إنشاؤه عشوائيًا.

وإذا اكتشف شخص ما النواة التي تستخدمها مجموعة من زك-سناركس، فسيكون قادرًا على اختراق أمن النظام. على سبيل المثال، تم إجراء حفل مماثل لإغنيشن - يطلق عليه اسم "قوى تاو" - لتوليد نوات زي كاش كذلك.

ازتيك تتلقى المزيد من التمويل

كما أعلنت أزتيك عن إغلاق جولتها الأخيرة من الاستثمار، والتي شاركت فيها بورصة العملات المشفرة المشهورة كوين بيز وصناديق رأس المال الاستثماري إيه كابيتال وليبرتوس كابيتال. وأشارت شركة أزتك أنه سيتم استخدام هذا التمويل لإنشاء أدوات مطوّرة مختلفة و "استكشاف دمج سنارك العالمي المعروف باسم PLONK".