رقم قياسي جديد للبيتكوين الفنزويلي بالتزامن مع دعم بترو

أطلقت فنزويلا خدمات جديدة لتسهيل المعاملات بالعملة الافتراضية، خاصة بعد أن إطلاق أكبر بنك في الدولة “بنك فنزويلا” لعملته الافتراضية المدعومة بالنفط والتي تدعى بترو

أبلغ عملاء بنك فنزويلا عن وحدة نمطية جديدة مدمجة في واجهة الإدارة الخاصة بحساباتهم لتسهيل التسجيل في المحفظة الرقمية بترو.

أشارت التقارير الصحفية التي رصدت الأمر، أن المحفظة لها وظائف محدودة، لا يمكن للمستخدمين سوى تحويل العملة الافتراضية عبر محفظة بترو الرسمية، وتداول الرموز في البورصات المحلية المعتمدة.

فنزويلا تسعى لدفع اعتماد بترو

يتضمن بنك فنزويلا تقديم الخدمات التي تدعم بترو بشكل خاص، ولذلك يبدو أن خطط نيكولاس مادوردو رئيس فنزويلا تؤتي بثمارها.

قد أعلن مادوردو خلال شهر يونيو الماضي، أنه قد تمت الموافقة على ميزانية بقيمة 924 مليون دولار فنزويلي أي ما يعادل 150 ألف دولار أمريكي، لتمويل توزيع مليون محفظة رقمية محملة بترو على الطلاب والشباب الفنزويليين.

كما حث رئيس فنزويلا، الشهر الماضي، الفنزويليين المقيمين في الخارج على استخدام بترو لتحويل الأموال إلى داخل دولتهم.

بيتكوين الفنزويلي يشارك برقم قياسي

على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة الفنزويلية للحصول على الدعم الشعبي لبيترو، تظهر البيانات أرقام قياسية من البيتكوين الفنزويلي (BTC) في الأسابيع الأخيرة.

وفقًا لـ Coin.dance ، فإن سوق BTC الفنزويلي الند للند على Localbitcoins قد سجل حجمًا قياسيًا لمدة ثمانية من الأسابيع العشرة الماضية عند القياس بالبوليفارات.

في الآونة الأخيرة، ارتفع حجم التداول بنسبة 50٪ حيث ارتفع من 77.46 مليار دولار (حوالي 3.62 مليون دولار) للأسبوع الذي يبدأ في 24 أغسطس إلى 116.87 مليار بوليفار (حوالي 5.46 مليون دولار) في الأسبوع التالي.

شهد الأسبوع الماضي تغييرًا تقريبًا بقيمة 120.84 دولار بوليفار بقيمة BTC على Localbitcoins.

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المصدر:

ccn

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