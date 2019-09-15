كاليدو بلوكتشين تنفذ حل الإثبات غير القائم على المعرفة  من كيديت

تام شمس - الأحد 15 سبتمبر 2019 02:52 مساءً - أصبحت شركة بلوكتشين الناشئة للمؤسسات "كاليدو"، هي جزء من استوديو مشروعات كونسنسيس، أول من يقوم بتطبيق حل الإثبات غير القائم على المعرفة لشركة كيديت لخصوصية العملات المشفرة.

ميزة اختيارية

تدعي شركة كيديت في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١٥ سبتمبر أن هذه الشراكة مع كاليدو ستمكّن ميزة نقل الأصول الخاصة بها كخيار مفتوح للشركات التي تستخدم المنصة. وأضاف الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لكيديت "جوناثان رواش" قائلًا:

"لقد لعبت كاليدو دورًا رائدًا في تسريع نشر تقنية بلوكتشين الخاصة بالمؤسسات من خلال إزالة الحاجة إلى الشركات لاستثمار موارد كبيرة في تطوير التعليمات البرمجية المخصصة. [...] ونحن فخورون بالمشاركة مع كاليدو وسررنا بتوفير بروتوكول خصوصية ZKP في أسواقهم."

منصة ملحوظة

كما ذكر رواش بلوكتشين كومغو كمثال على إمكانات كاليدو، مدعيًا أنها "تستخدم من قبل شركات الطاقة والمؤسسات المالية الرائدة." ووفقًا للإعلان، تعتبر كاليدو "برنامج بلوكتشين كخدمة الوحيد الكامل المعد للمؤسسات والشركات."

وحسبما ذكر كوينتيليغراف في مايو من العام الماضي، تعاونت منصة أمازون ويب سرفيسز السحابية مع كاليدو لتقديم منصات بلوكتشين سحابية مبسطة لعملائها. وفي نوفمبر ٢٠١٨، أطلق الاثنان أيضًا منصة متكاملة تساعد المؤسسات على تنفيذ حلول بلوكتشين.