أفينتوس تعلن عن بروتوكول قائم على إيثريوم لتعزيز صناعة التذاكر

تام شمس - الأحد 15 سبتمبر 2019 03:51 صباحاً - كشف بروتوكول أفينتوس، المستند إلى بلوكتشين والذي يركز على الأصول، عن إصدار الكود التالي "أفينتوس كلاسيك" المصمم لإنشاء صناعة تذاكر أكثر إنصافًا وشفافية.

التخفيف من الاحتيال وتوفير الشفافية

يوم ١٢ سبتمبر، أعلنت شبكة أفينتوس في إحدى التدوينات عن إصدار أفينتوس كلاسيك، وهو بروتوكول التذاكر مفتوح المصدر بالكامل القائم على أساس إيثريوم والمصمم لإيقاف الاحتيال وتوفير المزيد من الشفافية لصناعة إصدار التذاكر للأحداث. ويتابع الإعلان:

"يمثل هذا الإصدار أول خطوة حقيقية في التعامل مع مجتمع المصادر المفتوحة، لأن أفينتوس كلاسيك سيكون مفتوحًا الآن لمساهمات أي شخص ولن يتم تطويره من قبل الشركاء الرسميين لمؤسسة أفينتوس بروتوكول."

صندوق جائزة بقيمة ١٥٠٠٠ دولار لمطوري بلوكتشين

يتزامن إصدار بروتوكول التذاكر الجديد مع مسابقة جائزة قدرها ١٥٠٠٠ دولار لمطوري بلوكتشين. فبالشراكة مع ذا ساتوشي أواردز، يُطلب من المطورين بناء نظام حجز التذاكر على أساس بلوكتشين، حيث سيتم منح الفائز بقيمة ١٥٠٠٠ دولار من إيثريوم. وسيتم تقديم الإصدار الفائز في حفل توزيع جوائز ساتوشي في منتصف عام ٢٠٢٠.

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حيث قال ستيف إليس، الرئيس التنفيذي ومؤسس ذا ساتوشي أواردز، إنهم متحمسون لإقامة شراكة مع أفينتوس وإشراك مجتمع المصادر المفتوحة للمساعدة في بناء نظام التذاكر الخاص به مع أفينتوس كخلفية. وأضاف قائلًا:

"نحن متحمسون لرؤية الإدخالات تبدأ في التداول ولا يمكننا التفكير في طريقة أفضل لإدارة تذاكرنا من خلال بلوكتشين لتعزيز الثقة والشفافية والابتكار."

تيكت ماستر تحاول معالجة الاحتيال

ذكر كوينتيليغراف العام الماضي أن شركة التذاكر العالمية العملاقة "تيكت ماستر" قد استحوذت على شركة "لايف إيفنتس" التي تركز على بلوكتشين، لمعالجة المشكلات في صناعة التذاكر. حيث ذكرت الشركة في ذلك الوقت أنها تخطط لاستخدام تكنولوجيا بلوكتشين كوسيلة لتوفير المزيد من الشفافية وتحسين توزيع تذاكر التحكم.