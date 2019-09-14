أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 14-9-2019

نرصد لكم أسعار العملات الرقمية على منصات التداول الآن، ارتفع سعر العملة الرقمية Bitcoin خلال الساعات الماضية، حيث سجل الآن 10,402 دولار بمعدل ارتفاع 1.66%، كما ارتفعت عملة الإيثيريوم بنسبة 4.94% في وقت كتابة هذا التقرير، ويتم تداولها الآن عند مستوى 188 دولار أمريكي.

إما عملة Ripple XRP يتم تداول العملة الرقمية الآن عند بسعر 0.26 دولار أمريكي، وشهدت منذ الأمس تغييرات بنسبة 4.01٪.

عملة Litecoin يتم تداول العملة عند مستوى 70.99 دولار أمريكي، مرتفعة بنسبة بلغت 4.75%، عملة Binance Coin يتم تداول العملة الرقمية الآن عند 21 دولار أمريكي مرتفعة بنسبة بلغت 0.40%.

عملة Bitcoin Cash ارتفعت العملة الرقمية بنسبة بلغت 3.40%، ويتم تداولها الآن عند مستوى 305.89 دولار أمريكي .

أسعار عملات رقمية أخرى:

عملة Cardano ارتفعت العملة بنسبة بلغت 1.80 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.047 دولار أمريكي.

عملة Steller كان لها نصيب بين العملات المرتفعة اليوم أيضا، إذا ارتفعت العملة الرقمية الآن بنسبة 2.02 %، ووصل سعرها إلى 0.059 دولار أمريكي.

عملة Dash ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت %، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 91.95 دولار أمريكي.

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كما يتم تداول عملة مونيرو عند 75.74 دولار أمريكي، مسجلة ارتفاع بنسبة 1.77%، بينما سجلت زي كاش ارتفاع بنسبة 5.23%، ويتم التداول عند 46.86 دولار أمريكي.

الجدير بالذكر أن كل العملات الرقمية تشهد ارتفاع ملحوظ الآن على منصات التداول، ولكن لم نتأكد من استمرار الارتفاع خلال الساعات القادمة أم تحدث تغييرات جديدة.

المصدر:

منصات تداول العملات الرقمية

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