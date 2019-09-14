مخترق ينفق ألف دولار للفوز بأكثر من ١١٠ آلاف دولار في لعبة المراهنة على إيوس باستخدام ريكس

تام شمس - السبت 14 سبتمبر 2019 09:55 مساءً - أنفق أحد المخترقين ١٠٠٠ دولار في إيوس لسرقة أكثر من ١١٠٠٠٠ دولار في عملة مشفرة من خلال استغلال لعبة إيوس للعب القمار.

استغلال أكبر خدمة مالية لامركزية كبرى "إيوس ريكس"

سمح خطأ مزعوم في إيوس بلاي للمهاجم بسرقة ٣٠٠٠٠ إيوس من خلال استخدام إيوس ريكس، وهي خدمة مالية لامركزية كبرى (DeFi) تتيح إقراض إيوس في مقابل وحدة المعالجة المركزية الإضافية على إيوس بلوكتشين، حسبما أفاد كريبتو سليت المنشورة التي تركز على العملات المشفرة يوم ١٤ سبتمبر.

ووفقًا للتقرير، استخدم المتسلل ريكس لضمان امتلاء الكتل بمعاملاته، مما يتيح له الفوز بشكل مستمر على إيوس بلاي. وحسبما تم الإبلاغ سابقًا، يعد إيوس ريكس أكبر منصة ديفي بهامش مريح، حيث تم وضع ٣٣١ مليون في إيوس على المنصة في وقت كتابة المقالة، وفقًا لموقع ديفي.رفيو.

ونقلًا عن رجل الأعمال المشهور جاريد مور، يقول التقرير إن المخترق كان عليه أن ينفق حوالي ٣٠٠ إيوس (١٢٠٠ دولار في وقت كتابة المقالة) لإعداد الهجوم، والذي تضمن عددًا من المعاملات اللاحقة التي تشير إلى انتصارات متتالية على تطبيق إيوس اللامركزي (DApp).

مدير التكنولوجيا في بلوك.ون: شبكة إيوس لم تتأثر

قام دانييل لاريمر، مدير التكنولوجيا بشركة بلوك.ون للتطوير في شركة إيوس، بتغريد أن حادث الاختراق هذا لم يؤثر على شبكة إيوس ولكنه تسبب في زيادة حمل الشبكة مما أدى إلى عدم توفر نطاق ترددي إضافي متاح مجانًا. حيث أوضح قائلًا:

"إيوس تعمل بشكل صحيح. وهذا لا يختلف عما يحدث عندما يهاجم المهاجمون إيثريوم أو بيتكوين مع احتيال ذي رسوم عالية. ولم يتم تجميد الشبكة لأصحاب التوكنات، ولم يكن هناك نطاق ترددي إضافي متاح للاستخدام المجاني." Advertisements

فشل الخوف وعدم اليقين والشك مع ارتفاع إيوس أكثر من ٨٪

في الوقت نفسه، ذكر بعض المستخدمين، بما في ذلك مور نفسه، أن الاختراق جمد سلسلة المفاتيح إيوس، مدعيًا أن الشبكة لم تكن صالحة للاستخدام لكل من التطبيقات اللامركزية والمحفظة. حيث أبلغ مستخدم إيوس آخر عن مشكلات وحدة المعالجة المركزية، مما يشير إلى أن الشبكة تتعرض للهجوم. وأشار مستخدم على موقع ريديت إلى أن الشبكة ظلت نشطة على الرغم من الادعاءات بأن الهجوم أوقف بلوكتشين إيوس لمدة ساعة، مستشهدًا ببيانات من مستكشف بلوك إيوس بلوكس.يو.

وعلى الرغم من الخوف وعدم اليقين والشك الظاهر، شهدت إيوس نموًا ملحوظًا في اليوم. وبعد أن حامت حول ٣,٧ دولارات لبعض الوقت، ارتفعت العملة البديلة نحو ٨,٣٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ليتداول فوق ٤ دولارات في وقت كتابة المقالة، وفقًا لبيانات من كوين٣٦٠. وتشهد العملة أكبر مكاسب من بين أفضل ٢٠ عملة من حيث القيمة السوقية في وقت كتابة المقالة.

الرسم البياني للسعر على مدار ٢٤ ساعة | المصدر: كوين٣٦٠

حسبما تم الإبلاغ مؤخرًا، من المتوقع أن يكون لدى إيوس أول انقسام كلي يوم ٢٣ سبتمبر.