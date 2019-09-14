سكوير كريبتو يمنح ١٠٠٠٠٠ دولار لمعالج دفع العملات المشفرة مفتوح المصدر

تام شمس - السبت 14 سبتمبر 2019 09:55 مساءً - تقدم خدمة بيتكوين (BTC) التي تدعم خدمة المدفوعات، سكوير كريبتو، أول ما سيتم تقديمه من منح لدعم مشاريع بيتكوين مفتوحة المصدر لمؤسسة بي تي سي باي.

بي تي سي باي تتلقى منحة ١٠٠٠٠٠ دولار

في ١٤ سبتمبر، توجه سكوير كريبتو، الفرع الذي يركز على العملات المشفرة في شركة سكوير للدفع بواسطة الهاتف المحمول، إلى تويتر ليعلن أنه يزود مؤسسة بي تي سي باي بمنحة قدرها ١٠٠٠٠٠ دولار لدعم خادم بي تي سي باي، وهو معالج دفع مفتوح للعملات المشفرة.

ويمكن لخادم بي تي سي باي تخصيص الأموال لإنشاء أي شيء، "طالما أنه برنامج مجاني ومصدر مفتوح يحسن من أمان أو قابلية التوسع أو الخصوصية أو تجربة المستخدم أو قابلية استخدام بيتكوين - أو كل ما سبق". وأضاف فريق سكوير كريبتو:

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“بي تي سي باي يمثل كل ما نحب حول مشاريع بيتكوين مفتوحة المصدر. فهو يمثل المثل العليا لمجتمعنا ويشجع التبني من خلال السماح للتجار بقبول بيتكوين والتحكم في مفاتيحهم الخاصة والتحقق من صحة عملاتهم. كما أنه يخلق تطبيقات قوية في العالم الحقيقي لبيتكوين دون التضحية بتجربة المستخدم أو طلب أطراف ثالثة موثوق بها."

وواصل سكوير كريبتو شرح سبب منحهم "حفنة من المال" لخادم بي تي سي باي، وهو منتج يبدو أنه في منافسة مباشرة مع خدماته. وأوضح سكوير: