السلطات الصينية تخطط لحملة فرض حظر على تعدين العملات المشفرة في منغوليا الداخلية

تام شمس - السبت 14 سبتمبر 2019 09:55 مساءً - أصدر المنظمون في مقاطعة منغوليا الصينية الداخلية ذات الحكم الذاتي إشعارًا يطالب بإصلاح شركات التعدين المشفرة في المقاطعة.
شروط الإشعار
حسبما أفاد موع أخبار العملات المشفرة المحلي "تشين نيوز" يوم ١٤ سبتمبر، قررت خمس إدارات داخل منغوليا الداخلية على الحاجة إلى تصحيح صناعة التعدين داخل المقاطعة. والمنظمات المذكورة هي لجنة التنمية والإصلاح، وإدارة الأمن العام، ومكتب وزارة الصناعة، والمكتب المالي، ومكتب البيانات الضخمة.
ووفقا للتقرير، موقف المنظمين هو أن
"صناعة تعدين العملات الافتراضية تنتمي إلى الابتكار المالي الزائف الذي لا علاقة له بالاقتصاد الحقيقي، ويجب عدم دعمها."
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التأثير؟
كان النهج التنظيمي الذي تتبعه الصين في تعدين العملات المشفرة غير متسق إلى حد ما، مما يجعل من غير الواضح بالضبط ما سيعنيه هذا الإشعار الأخير بالنسبة إلى القائمين بالتعدين الذين يعملون في منغوليا الداخلية.
في تغريدة ردت على تقرير تشين نيوز، كتب الشريك في بريميتيف فنتشرز ومعلق العملات المشفرة، دوفي وان، "أشك في أن هذا سيكون له أي تأثير".
الحساب الصيني
اعتبارا من نهاية مايو، كانت الصين مسؤولة عن ٧٠٪ من التعدين العالمي لبيتكوين. وفي ذلك الوقت، ظهرت تقارير تفيد بأن المنظمين الصينيين كانوا يحققون في عمليات التعدين غير القانونية في سيتشوان - وهي مقاطعة مسؤولة عن ٧٠٪ من تعدين بيتكوين في الصين بفضل توليد الكهرباء في حوض نهر دادو.
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