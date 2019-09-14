مجرمو الإنترنت يبيعون أموالًا لبيتكوين بقيمة 12 سنتًا

نشرت شركة ARMOR تقريره السنوي الثاني الذي يحلل أنشطة الأسواق الحرة مجهولة المصدر التي تعمل على شبكة الإنترنت، والذي يكشف عمليات البيع لبيتكوين.

كشفت وفقًا لتقريرها، هناك متسللين في الأسواق يبيعون العملات الورقية مقابل كسور من قيمتها، حيث يعرضون شراء بيتكوين مقابل أقل من 12 سنتًا، ليتم تحويلها من حسابات بنكية مخترقة.

قال الفريق إن الخدمة الجديدة قد تم رصدها خلال العام الماضي، وقد ازدهرت في “عرض رئيسي” على الويب المظلم، سيحصل مستخدموها على ما يبدو على أنها صفقة حقيقية.

يحصلون مستخدمو تلك الخدمة، على نقود مقابل عملة البيتكوين بحوالي 10-12 سنتًا مقابل الدولار، فعلى سبيل المثال، يمكن للعميل أن يدفع للبائع 800 دولار من البيتكوين وسيتم تحويل 10000 دولار إلى حسابه المختار.

بصرف النظر عن كونها رخيصة، فإن الخدمة تجعل الأمور أكثر بساطة بالنسبة للعملاء، حيث لم يعد عليهم شراء بيانات اعتماد الحساب المصرفي المسروق عبر الإنترنت، وإنشاء حساب لاستلام الأموال، وتسجيل الدخول إلى الحساب المسروق لتحويل الأموال .

أطلقت شركة Armor على تلك الخدمة اسم “خدمة غسيل الأموال بطريقة سلسة”، مناشدة البائعين لأنهم لا يستحوذون على الأموال بأنفسهم، لأن مجرد تحويل الأموال يضع الجزء الأكبر من المخاطر على المشتري.

بشكل عام، يقول التقرير إن عملة البيتكوين لا تزال العملة المشفرة الأكثر شيوعًا، حيث يتم استخدامها “بشكل شبه تقريبي” في معاملات الويب المظلمة.

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قالت Armor إنه في بعض الأحيان يتم استخدام برامج التشفير التي تحتوي على مزيد من ميزات الخصوصية، مثل monero، و dash، و zcash، ولكنها تتطلب المزيد من الخبرة الفنية من جانب الضحايا.

المصدر:

ccn

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