مزود مؤشر بيتكوين في بورصة شيكاغو التجارية "سي إف بنشماركس" يحصل على من الاتحاد الأوروبي

تام شمس - السبت 14 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - حصل "سي إف بنشماركس"، وهو موفر مؤشر بيتكوين (BTC) التابع لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، على ترخيص مرجعي بموجب لائحة المعايير الأوروبية (EU BMR).

ففي ١٣ سبتمبر، أعلن حساب تويتر الرسمي للشركة أن "سي إف بنشماركس" حصلت على ترخيصها من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA). وفي التغريدة، تدعي الشركة أيضًا أنها أول مزود مؤشر للعملات المشفرة للوصول إلى هذا الهدف:

"سي إف بنشماركس هي أول موفر لمؤشر عملات مشفرة # يتلقى ترخيص BMR من الاتحاد الأوروبي من [FCA]."

الحماية من التنظيم من المستقبل

ووفقًا للتقرير الذي نشرته فاينكسترا يوم ١٣ سبتمبر، فإن الترخيص سيسمح لسي إف بنشماركس بتقديم مؤشراتها لمختلف الشركات الخاضعة للتنظيم. وبتعبير أدق، ستكون شركات المنتجات المالية حرة في استخدام هذه المؤشرات في منتجاتها في الاتحاد الأوروبي بعد دخول BMR للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الكامل في عام ٢٠٢٠.

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وتشمل تطبيقات المؤشرات إصدار وتداول واستثمار في المنتجات، واستخدامها لتحديد تخصيص الأصول للمحفظة، ولقياس أداء الصندوق وتحديد معدلات الاقتراض وآليات تسوية العقود. كما أضاف الرئيس التنفيذي لشركة "سي إف بنشماركس"، سوي تشنغ، قائلًا:

"نحن فخورون بأن نكون أول موفر لمؤشر عملات المشفرة يفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي BMR الصارمة. [...] حيث تعد المعايير الموثوقة ضرورية لنمو النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة حيث تجذب المزيد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى فئة الأصول."

وحسبما ذكر كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت بورصة ناسداك الرئيسية في الولايات المتحدة عن مؤشر تمويل بلوكتشين غير مركزي يدعى ديفكس (DEFX).