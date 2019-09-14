جيل جديد من الانترنت مع Zetanet من Skipjack Corp

من العقد الماضي و حتى الان، استخدام الإنترنت كان و اصبح جزءًا من حياتنا اليومية. وفقًا لإحصائيات World Internet فإننا نستهلك ما متوسطه 5 ساعات يوميًا من حياتنا في الانترت و تقول الاحصائيات، فإن 58.8٪ أو 4.536 مليار من إجمالي سكان العالم يمكنهم الوصول إلى الإنترنت. هذا النمو مذهل مقارنة بـ 28.7٪ قبل عشر سنوات. ولكن لماذا الناس يستخدامون الإنترنت؟ الإنترنت ليس مجانيًا ، وفي أسواق محددة ، يمكن أن تصل تكلفة الإنترنت إلى 60 دولارًا شهريًا. لا يملك الملايين من الناس تلك الرفاهية للوصول إلى الإنترنت. ولكن حتى لو فعلوا ذلك ، فهي محدودة ومقيدة من قبل بلدانهم.

اليوم ، كان التنقيب عن البيانات من الأعمال الهامة والمزدهرة. يتم بيع معلومات الأشخاص الخاصة للشركات ولا يحصل الأشخاص الذين يقدمون معلوماتهم الشخصية على شيء في المقابل. لطالما كانت حماية البيانات وأمنها مشكلة هذه المرة ، حيث تبيع الشركات بيانات المستخدمين الشخصية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

Zetanet من Skipjack Corp

حفزت هذه المشاكل مؤسس Skipjack Corp لإنشاء Zetanet أو ما يسمى بالإنترنت الجديد. تتضمن رؤية الإنترنت الجديد هذا أيضًا حماية البيانات الشخصية ، وعلى أي حال ، إذا تم استخدام البيانات ، فسوف يتم تعويض هذا الشخص بطريقة أو بأخرى – منصة إنترنت عادلة يستعيد فيها الأشخاص حقوقهم ويحدث فيها المساواة . في البلدان المتقدمة ، قد يبدو هذا أمرًا أساسيًا بالنسبة لغالبية الناس ، ولكن هناك مليارات الأشخاص الذين لا يتمتعون بهذا الترف.

سيعمل مشروع Zetanet من شركة Skipjack Corporation على كيفية تحسين التكنولوجيا و جعلها امنة للجميع. شركة Skipjack Corporation تهدف إلى تعزيز سوق جنوب شرق آسيا ، وخاصة إندونيسيا ، حيث لا يزال ملايين الأشخاص غير متصلين بالانترنت.

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مع Zetanet. باستخدام تقنية Skipjack Corporation ، يمكننا توصيل 16،056 جزيرة في إندونيسيا بالعالم.

حاليًا ، تجري شركة Skipjack Corp محادثات مع الحكومة الإندونيسية لإنشاء أول نموذج أولي لـ Zetanet ، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في ديسمبر 2020.

لمعلومات اكثر ، انضم إلى مجموعة Telegram التابعة للشركة https://t.me/ZetanetBlockchain5 أو قم بزيارة www.zetanet.io لمزيد من المعلومات.