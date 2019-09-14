بعد بدء العديد من البدايات الزائفة، فنزويلا قد تحصل على أول جهاز صراف آلي لبيتكوين

تام شمس - السبت 14 سبتمبر 2019 05:44 صباحاً - وفقًا للبيانات الصادرة عن كوين إيه تي إم رادار، حصلت فنزويلا أخيرًا على أول جهاز صراف آلي لبيتكوين.

محاولات متعددة لتثركيب جهاز الصراف الآلي لبيتكوين

تم تركي أول جهاز صراف الآلي للعملات المشفرة في فنزويلا يوم ١٠ سبتمبر، في مدينة سان أنطونيو ديل تاشيرا، وفقًا للبيانات الصادرة عن كوين إيه تي إم رادار، وهو موقع إلكتروني يسهل البحث عبر الإنترنت عن أقرب صراف آلي لبيتكوين.

وقد قامت شركة باندا بي تي إم في أمريكا اللاتينية بتركيب جهاز الصراف الآلي لبيتكوين داخل متجر صغير يُسمى Viajes e Inversiones HC. ويدعم الجهاز العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) وبيتكوين كاش (BCH) وداش، بالإضافة إلى العملة الرسمية لفنزويلا والبيزو الكولومبي.

يبدو أنه كانت هناك محاولات سابقة لتثبيت جهاز صراف آلي لبيتكوين في فنزويلا. في نهاية شهر يناير، أعلنت شركة Cryptobuyer عن التثبيت والاختبار الجديد لجهاز الصراف الآلي لبيتكوين الجديد في مدينة كراكاس. ومع ذلك، نظرًا لأسباب غير معروفة، لم يتم تشغيل جهاز الصراف الآلي مطلقًا.

كولومبيا لديها أكبر عدد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

يوجد في كولومبيا المجاورة حاليًا أكبر عدد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أي بلد في أمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بفضل شراكة بين سوق بيتكوين العالمي من نظير إلى نظير Paxful وشركة بلوكتشين المستندة إلى ميدلين، CoinLogiq، اللتان تجلبان ٢٠ جهاز صراف آلي جديد للعملات المشفرة إلى كولومبيا.