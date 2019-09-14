الشركة وراء زي كاش تعلن عن الحل المقترح للإعداد الموثوق

تام شمس - السبت 14 سبتمبر 2019 05:44 صباحاً - قامت شركة إلكتريك كوين (ECC)، التي أطلقت ودعمت تطوير عملة زي كاش التي تركز على الخصوصية، بنشر ورقة بعنوان: هالو: تكوين إثبات رجوعي بدون إعداد موثوق.

في ١٠ سبتمبر، أعلنت إلكتريك كوين في منشور مدونة أن المهندس وخبير التشفير شون بو قد اكتشف طريقة "لإنشاء تقنيات إثبات تشفير عملية وقابلة للتطوير وغير قائمة على الثقة"، والتي تدعي إنهاء مسعى طال ١٠ سنوات لمجتمعات التشفير. وقد أطلق على الحل اسم "هالو".

هالو يستبعد الحاجة إلى "إعداد موثوق"

يقال إن استراتيجية "هالو" تنطوي على إمكانية ضغط كميات لا حصر لها من الحسابات، وإنشاء أنظمة موزعة قابلة للتسجيل، وبناء مجموعات ضخمة قابلة للتطوير وحماية الخصوصية. ويقرأ المقال:

"هذا المفهوم هو دليل يتحقق من صحة مثيل آخر لنفسه، مما يسمح لأي قدر من الجهد الحسابي والبيانات بإنتاج دليل قصير يمكن التحقق منه بسرعة. ويتضمن اكتشاف شون "إهلاك متداخل" - مرارًا وتكرارًا في حالات متعددة من المشكلات الصعبة معًا عبر دورات منحنيات إهليلجية بحيث يمكن استخدام الإثباتات الحسابية في التفكير في أنفسهم بكفاءة، مما يلغي الحاجة إلى إعداد موثوق به." Advertisements

وفي التشفير، يكون الإعداد الموثوق هوعندما يتم إنشاء مجموعة من المعلمات الأولية التي سيتم تدميرها في مرحلة لاحقة. ويطلق عليه إعداد موثوق لأنه يجب على الشخص الوثوق بالشخص الذي أنشأ المعلمات لتدميرها بدلًا من الاحتفاظ بها لتحقيق مكاسب غير مشروعة في المستقبل.

وتشير شركة إلكتريك كوين إلى أن الإعدادات الموثوق بها يصعب تنسيقها، ويمكن أن تشكل خطرًا على النظام ويجب تكرارها دائمًا في كل ترقية رئيسية للبروتوكول. وفقًا للشركة، من المفترض أن توفر إزالة الإعدادات الموثوق بها تحسينًا كبيرًا في أمان البروتوكولات القابلة للترقية.

حيث ادعى مؤلفو البحث، شون بو ودايرا هوبوود وجاك غريغ، إنهم حصلوا على أول مثال عملي لتكوين دليل رجوعي دون إعداد موثوق به، وذلك باستخدام دورات عادية فقط من المنحنيات الإهليلجية. وأضافوا: