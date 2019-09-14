شركة "بارتيكل" الناشئة تكشف عن ميزة الإدارة وإنشاء الأسواق

تام شمس - السبت 14 سبتمبر 2019 03:50 صباحاً - أعلن مشروع برمجيات بلوكتشين الذي يركز على الخصوصية "بارتيكل" عن خيار لإدارة السوق يسمح للبائعين بإنشاء وإدارة متاجر لجماهير محددة.

وقد كشف بارتيكل عن التطور في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١٢ سبتمبر. ومع الميزة الجديدة لمنتجها Open Marketplace، سوف تُمكّن بارتيكل البائعين من إعداد عدد غير محدود من الأسواق داخل النظام البيئي ومشاركتها مع مجموعة محددة من العملاء. وستكون هذه الأسواق متاحة فقط لأولئك المستخدمين الذين لديهم معرف سوق في السوق.

إنشاء متاجر مخصصة

على هذا النحو، يمكن للتجار إنشاء متاجر مخصصة على Open Marketplace من بارتيكل وتجميع منتجاتهم في بيئة واحدة. ويوضح البيان كذلك:

"مثال على حالة الاستخدام الأخرى هو التاجر الذي يقدم خصومات خاصة على المنتجات لكبار العملاء. حيث يمكن للتاجر إنشاء سوق خاص ومشاركة مفاتيح الوصول فقط مع عملائه المتميزين، مما يتيح لهم وصول كبار الشخصيات إلى العناصر الفريدة والخصومات التي لا يستطيع المستخدمون الآخرون شراؤها أو حتى لا يعرفون وجودها."

وفي معرض تعليقه على تطوير المنتج، قال بول شميتزر، رئيس تسويق واستراتيجية المشروع في بارتيكل، إنه "من المهم بالنسبة للتجار أن يكونوا قادرين على إنشاء أسواق تقوم على "الدعوة فقط "للعملاء المميزين، كما أن القوة التي يمنحها هذا لاستهداف المستخدمين والسكان الأساسيين هي عامل مغير للعبة بلا شك، وهو شيء لا توفره منصات أخرى."