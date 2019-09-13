فنزويلا: رقم قياسي جديد لتداول بيتكوين بينما يقوم أكبر بنك بقبول بترو

تام شمس - الجمعة 13 سبتمبر 2019 05:49 مساءً -

أضاف أكبر بنك في فنزويلا، وهو بنك فنزويلا (BDV)، الدعم لعملة بترو الرقمية المثيرة للجدل في البلاد.

بنك فنزويلا يلمح إلى محفظة عملات مشفرة

حسبما أفاد موقع أخبار العملات المشفرة ديكريبت يوم ١٣ سبتمبر، اكتشف عملاء بنك فنزويلا قسمًا جديدًا في حساباتهم المصرفية عبر الإنترنت مخصصة للعملات المشفرة.

وفي الوقت الحالي، يشير المنشور إلى أن محفظة المشفرة الوحيدة تلبي احتياجات بترو فقط، ولكن حسبما يظهر القسم قيد التطوير، تشير التكهنات إلى احتمال اتباع المزيد من التوكنات.

وبترو، التي أطلقتها الحكومة الفنزويلية، مرتبطة بشكل ملحوظ باحتياطي النفط في البلاد. وبعد تعرضها للانتقادات من البداية، واجهت بترو بعد ذلك عقوبات دولية بعد شكوك بأن الحكومة كانت تستخدمها للتهرب من القيود الحالية.

تداول بيتكوين يصل إلى ١٢٠ مليار بوليفار

حسبما ذكر كوينتيليغراف، أصبحت فنزويلا تعتمد بشكل متزايد على العملات المشفرة اللامركزية مثل بيتكوين (BTC)، حيث ثبت أن البدائل الأخرى غير موثوقة.

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ولا يزال التضخم الضخم الذي يؤثر على العملة الوطنية، البوليفار السيادي (VES)، ينتج أرقام قياسية للتداول في بورصة بيتكوين من نظير لنظير "لوكال بيتكويز".

وللأسبوع المنتهي في ٧ سبتمبر، وهي الفترة الأخيرة التي تتوفر فيها بيانات، تداول الفنزويليون أكثر من ١٢٠ مليار بوليفار سيادي مقابل بيتكوين.

أحجام التداول الأسبوعية على لوكال بيتكوينز للبوليفار السيادي (VES). المصدر: كوين دانس

ويضيف ديكريبت أن بنك فنزويلا لم يصدر بعد تعليقات عامة على خططه، والتي قد تجعله أول بنك فنزويلي يدعم العملة المشفرة رسميًا.