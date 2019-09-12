شركة وساطة العملات المشفرة "تاغومي" تسهل التداول على المكشوف لبيتكوين وإيثريوم

تام شمس - الخميس 12 سبتمبر 2019 08:50 مساءً - تتيح شركة الوساطة ومنصة تداول العملات المشفرة في نيويورك "تاغومي" لمستخدميها إقراض أو اقتراض بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) لتسهيل الصفقات الطويلة أو القصيرة.

وقد أفادت بلومبرغ كوينت يوم ١٢ سبتمبر أن البورصة تهدف إلى جعل التداول على المكشوف أسهل من خلال توفير إمكانية الوصول الفوري إلى أطراف مقابلة متعددة من منصة واحدة.

حالة التداول على المكشوف في العملات المشفرة

وفقًا للتقرير، لتداول أصول العملات المشفرة على المكشوف، يتعين على المتداولين حاليًا "الاتصال بمجموعة من الوسطاء ومكاتب التداول للعثور على أفضل معدلات الاقتراض والمخاطرة بتحرك السوق ضدهم خلال الوقت الذي تستغرقه عملية التداول." وقد علق مدير العمليات كيفن جونسون على صعوبة تطبيق هذه الاستراتيجيات على العملات المشفرة قائلًا:

"في فئات الأصول الأخرى، يمكن القيام بذلك بنقرة واحدة، ولكن في العملات المشفرة يكون الأمر طويلًا جدًا ومجهدًا لمحاولة تداولها على المكشوف." " Advertisements

التداول على المكشوف: جزء من اللغز

أشار دينيس تشو، مدير التداول في بانتيرا كابيتال، إلى أن القدرة على البيع تعتبر مهمة للمتداولين. وأشار إلى أنه ليس مفيدًا فقط لأولئك الذين يريدون الرهان ضد العملات المشفرة، ولكن أيضًا لأولئك الذين يتطلعون إلى تطبيق استراتيجيات كمية وتداولات ذات قيمة نسبية وكذلك التحوط. وعلق:

"إن مجال العملات المشفرة متقلب، لذا إذا لم تتمكن من التداول على المكشوف، فستفتقد جزءًا من اللغز."

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في نهاية مارس، منحت إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك خدمة بيتلايسنس لتاغومي.