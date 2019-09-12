بعد إطلاق هاتفي آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس.. اعرف المميزات والأسعار

ضمن إصدارات شركة أبل التي إزاحت عنها الستار في مؤتمر أبل المنتظر، كشفت عن أحدث هواتفها وهما هاتفي آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس.

اليوم سوف نستعرض لكم كل التفاصيل والمواصفات والمميزات التي يضمها هاتفي آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس.

فيديو هاتف آيفون 11:

عرضت شركة أبل الفيديو الدعائي لهاتفي آيفون 11برو وبرو ماكس خلال المؤتمر لتوضيح تصميم الهاتف ومميزاته وأداء الكاميرا وعمر البطارية وكل التفاصيل.

شاهد الفيديو:

تصميم هاتف آيفون 11برو وبرو ماكس:

هاتفي آيفون 11برو وبرو ماكس جاءوا بتصميم مختلف تمامًا عن المعتاد من شركة أبل، وكانت هذه مفاجآة لمحبي هواتف شركة لأن البعض لم يقبل التصميم الجديد.

خلف الهاتف تمت تغطيته بالزجاج مع إطار معدني من الجوانب المصنوعة من الصلب الذي جاء مقاوم للصدأ، وكما ذكرت الشركة أن الزجاج المستخدم يعتبر الأقوى في الأسواق.

يتوفر الهاتف بـ 4 ألوان مثل الذهبي، والرمادي، والفضي، والأخضر.

الشاشة:

شاشة آيفون 11 برو بمقاس 5.8 إنش، إما شاشة آيفون 11 برو ماكس فهي أكبر بمقاس 6.5 إنش، ويضم الهاتفي كثافة 458 بكسل لكل إنش، بالإضافة إلى أنها من النوع OLED ودرجة سطوع عالية تصل إلى 800 نقطة مع تقنية TRUE TONE التي تحسن عرض المحتوى على الشاشة بشكل تلقائي.

شاشة هاتفي آبل الجدد تحتوي على نتوء علوي يضم الكاميرا الأمامسة وحساسات تقنية FACE ID التي أصبحت تدعم كل زوايا الوجه، بالإضافة إلى سماعات ستريو مزدوجة ومنفذ Lightning.

الكاميرا:

الكاميرا الثلاثية هي الميزة الأساسية الجديدة في هواتف آيفون 11 برو وبرو ماكس، فيوجد في خلف الهاتف 3 كاميرات مع الفلاش في شكل مربع بارزًا، وهو الذي اختلف عليه الكثير من الناحية الجمالية، ولكن الأداء هو أكثر ما يبهر المستخدمين.

تضم الهواتف كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجا بكسل لكل منهما، والكاميرا الأساسة مدعومة بفتحة عدسة f/1.8 والثانية بفتحة عدسة F/2.0، إما الثالثة بتوسع زاوية الالتقاط حتى 12-درجة بفتحة عدسة f/2.4.

تضم الكاميرا إمكانيات التكبير البصري للضعف، وخاصية التصوير الليلي لتحسين جودة وإضاءة الصور، وميزة portrait mode للتركيز على العنصر المراد تصويره فقط مثل الأشخاص، النباتات، الحيوانات، الأشياء المراد التقاطها.

كما تتيح الفلاش الضوئي أقوى بنسبة 30% مع تقنية smart HDR لتحسين الألوان، وإنتاج مقاطع فيديو بجودة 4K وسرعة أقصاها 60 إطار في الثانية، بالإضافة إلى جودة slo-mo فى السيلفى، فضلا عن إمكانية تصوير الفيديو بطئ الحركة بدقة 1080 بكسل.

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إما الكاميرا الأمامية للهاتف فتصل دقتها إلى 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2، وتدعم ميزة البورتريه والتأثيرات الضوئية وتصوير الفيديو بدقة 4K والفيديو بطئ الحركة وتقنية SMART HDR.

المعالج والأداء:

دعمت شركة أبل هواتفها الجديدة بالمعالج الأسرع في الأداء A13، ودعم الرسوميات بنسبة 20% مع استهلاك أقل في الطاقة بما يعادل 30%، مع وجود تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة التي ترفع من كفاءة عمل المعالج في معالجة العمليات المختلفة في الهاتف.

البطارية:

تدوم بطارية آيفون 11 برو حتى 4 ساعات أي ما يعادل 18 ساعة من مشاهدة الفيديو، إما برو ماكس فهي تصل حتى 5 ساعات أي ما يعادل 20 ساعة من مشاهدة الفيديو.

كما أنها توفر الشاحن السريع بقوة 18 وات ليشحن بطارية الهاتف بنسبة 50% في غضون 30 دقيقة، بالإضاة إلى دعم تقنية الشاحن اللاسلكي.

من أهم مميزات هاتف آيفون 11 برو وبرو ماكس أنه مقاوم للماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة بحد أقصى بمعيار ip68 وفي عمق 4 متر.

سعر هاتف آيفون 11 برو:

سعة 64 جيجا بايت: 1000 دولار

سعة 256 جيجا بايت: 1150 دولار

سعة 512 جيجا بايت: 1350 دولار

سعر هاتف آيفون 11 برو ماكس:

سعة 64 جيجا بايت: 1100 دولار

سعة 256 جيجا بايت: 1250 دولار

سعة 512 جيجا بايت: 1450 دولار

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