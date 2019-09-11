باينانس.يو إس ستفتح التسجيل للمستخدمين الأسبوع المقبل

تام شمس - الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:51 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة الرئيسية "باينانس" أنها ستفتح التسجيل وعمليات الإيداع على منصتها للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، يوم الأربعاء ١٨ سبتمبر.

سبعة أيام حتى الإطلاق

في ١١ سبتمبر، أعلنت باينانس في منشور على مدونتها أن باينانس.يو إس ستفتح التسجيل وتبدأ في قبول عمليات إيداع بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وريبل ويتكوين كاش (BCH) ولايتكوين (LTC) وتيثر (USDT).

وقد صرحت الرئيسة التنفيذية لشركة باينانس.يو إس "كاثرين كلوي" إنه بعد افتتاح التسجيل، سيتمكن العملاء من التسجيل للحصول على حساب وتحديد مستوى التحقق المطلوب لتحقيق حدود السحب المطلوبة. وأضافت كذلك:

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"يبدأ هذا مرحلتنا الأولى حيث ننطلق تدريجيًا للوصول إلى سوق الأصول الرقمية لدينا في جميع أنحاء أمريكا. وبعد إطلاق عمليات التداول لهذه المرحلة الأولى، سنضيف باستمرار إلى مجموعة الأصول الرقمية المتاحة للمستخدمين الذين تم التحقق منهم لإيداعها ثم تداولها على باينانس.يو إس."

وستقوم المنصة بإصدار مزيد من الإعلانات عند بدء تشغيل بعض أزواج العملات المشفرة للتداول.

قيادة منصة باينانس.يو إس بواسطة BAM

ذكر كوينتيليغراف في وقت سابق أن تشانغ بينغ زاو، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، أشار إلى أن عمليات المنصة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها ستقودها شركةBAM Trading Services، وهي شركة خدمات مالية مقرها كاليفورنيا. وعلى الرغم من حقيقة أن BAM سوف تقود أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث الحجم إلى الخدمة في سوق الولايات المتحدة، إلا أنه لا يُعرف الكثير عنها.