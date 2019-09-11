شركة النفط والغاز التايلندية تطور منصة طاقة متجددة قائمة على بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:51 مساءً - تعمل شركة النفط والغاز التايلندية PTT وشركة بلوكتشين للطاقة غير الهادفة للربح "إنرجي ويب فاونديشن" (EWF) في بناء منصة للطاقة المتجددة قائمة على بلوكتشين.

ووفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١١ سبتمبر، يقوم الطرفان بتطوير حل إقليمي يستند إلى إنرجي ويب تشين. وسيكون المنتج الجديد أيضًا متوافقًا مع معيار الشهادة الدولية للطاقة المتجددة (I-REC)، الذي يشهد على مصادر الطاقة المتجددة.

طلب شهادة I-REC

يمكن لمنتجي الطاقة التقدم بطلب للحصول على شهادات تتبع I-REC من مُصدر مُعيّن من قبل حكومة أو منظمة تجارية. وبمجرد تقديم التذاكر إلى سجل مركزي، يمكن لموردي الطاقة والمشترين إثبات أصل الطاقة المتجددة من خلال استرداد الشهادات.

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وفي العام الماضي، أفادت التقارير أن تايلاند أنتجت حوالي ٢٨ مليون ميغاوات من الكهرباء النظيفة، بينما تم إصدار ٠.١٦ مليون ميغاوات فقط من الكهرباء المتوافقة مع I-REC. حيث قال جيسي موريس الرئيس التنفيذي لشركة EWF إن المنصة القائمة على أساس بلوكتشين ستساعد على ربط العرض والطلب على الشهادات.

وقال وروات بيتايسيري، نائب الرئيس التنفيذي الأول للابتكار والشؤون الرقمية في شركة PTT، إن المنصة ستفيد المشترين المتجددين من مطوري الطاقة والشركات، مضيفًا: