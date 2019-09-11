بعد إزالة الستار في مؤتمر أبل.. اعرف أهم مواصفات ومميزات آيفون 11

في مؤتمر أبل مساء أمس، كشفت الشركة العملاقة عن أحدث إصداراتها الأخيرة، وهما آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس.

اليوم سوف نستعرض لكم كل التفاصيل والمواصفات والمميزات التي يضمها هاتف آيفون 11:

فيديو هاتف آيفون 11:

نبدأ آولًا بالفيديو الدعائي الذي نشرته آبل على قناتها الرسمية لهاتف آيفون 11، وخلال مؤتمر أبل لتوضيح تصميم الهاتف ومميزاته وأداء الكاميرا وعمر البطارية.

تصميم هاتف آيفون 11:

تصميم الهاتف الجديد كان مفاجآة لمحبي شركة أو بمعني أدق صدمة لبعضهم، لأن الشركة أحدثت تغييرات متعددة في التصميمات الجديدة للهاتف الأشهر حول العالم.

جاء الهاتف بـ 6 ألوان مختلفة: الأبيض، الأحمر، الموف، الأصفر، الأخضر الفاتح، الأسود، الهاتف مغطى بزجاج متين قالت آبل عنه إنه الأكثر متانة في الأسواق.

خلف الهاتف هو المفاجأة الحقيقة لأن الكاميرا الثنائية أخذت شكل مربعًا بارزًا مع الفلاش، وتم نقل الشعار ليصبح في منتصف الهاتف، على عكس الإصدارات القديمة للشركة والتي كان الشعار الأعلى.



شاشة هاتف آيفون 11:

شاشة آيفون 11 بمقاس 6.1 إنش بكثافة 326 بكسل لكل إنش، بالإضافة إلى أنها من النوع LCD ودرجة سطوع عالية تصل إلى 625 نقطة مع تقنية TRUE TONE التي تحسن عرض المحتوى على الشاشة بشكل تلقائي.

كاميرا الهاتف:

يضم هاتف آبل الجديد، كاميرا ثنائية بدقة 12 ميجا بكسل لكل منهما، والكاميرا الأساسة مدعومة بفتحة عدسة f/1.8 والأخرى توسع زاوية الالتقاط حتى 12-درجة بفتحة عدسة f/2.4.

تضم الكاميرا إمكانيات التكبير البصري للضعف، وخاصية التصوير الليلي لتحسين جودة وإضاءة الصور، وميزة portrait mode للتركيز على العنصر المراد تصويره فقط مثل الأشخاص، النباتات، الحيوانات، الأشياء المراد التقاطها.

كما يتيح الهافت الفلاش الضوئي أقوى بنسبة 30% مع تقنية smart HDR لتحسين الألوان، QuickTake هي ميزة فيديو جديدة تسهل التقاط مقاطع الفيديو من خلال الضغط لفترة طويلة على زرار الكاميرا.

إنتاج مقاطع فيديو بجودة 4K وسرعة أقصاها 60 إطار في الثانية، بالإضافة إلى جودة slo-mo فى السيلفى، فضلا عن إمكانية تصوير الفيديو بطئ الحركة بدقة 1080 بكسل.

إما الكاميرا الأمامية للهاتف فتصل دقتها إلى 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2، وتدعم ميزة البورتريه والتأثيرات الضوئية وتصوير الفيديو بدقة 4K والفيديو بطئ الحركة وتقنية SMART HDR.

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المعالج والأداء:

دائما تأتي هواتف آبل بالمعالج الأسرع في الأداء A13، ودعم الرسوميات بنسبة 20% مع استهلاك أقل في الطاقة بما يعادل 30%، مع وجود تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة التي ترفع من كفاءة عمل المعالج في معالجة العمليات المختلفة في الهاتف.

إما بالنسبة للشبكات، فهاتف شركة آبل الجديد يدعم شبكات الجيل الرابع 4G ويتوفر بشريحة اتصال واحدة.



البطارية:

من العيوب التي تواجه المستخدمين لأجهزة آبل دائما هي البطارية، ولكن في هذا الإصدار الجديدة، عدلت آبل فيه قليلًا وأطالت من عمرها بمقدار ساعة أي ما يعادل 17 ساعة من مشاهدة الفيديو.

كما أنها لا توفر الشاحن السريع واكتفت بوجود الشاحن التقليدي في هذا الإصدار، إنما هاتف آيفون 11 برو يأتي بشاحن سريع.

من أهم مميزات هاتف آيفون 11، أنه مقاوم للماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة بحد أقصى بمعيار ip68 وفي عمق 2 متر.

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