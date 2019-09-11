زيرو هاش التابعة لسيد سي إكس تطلق دعمًا لمشتقات العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 11 سبتمبر 2019 09:55 مساءً - أضافت زيرو هاش، وهي وكالة للحسابات والتسوية وشركة تابعة لمنصة العملات المشفرة "سيد سي إكس"، دعمًا للمشتقات.

ووفقًا لبيان صحفي نُشر يوم ١١ سبتمبر، فإن زيرو هاش تسمح الآن بتسوية معاملات المشتقات الثنائية وتدعم وظائف التسوية للأمام.

وتوفر الخدمة التي تم إصدارها حديثًا إدارة ضمانات للمشتقات، بما في ذلك خيارات مثل "حساب هامش التباين والهامش الأولي وقيم التسوية النهائية [...] وإرسال إعلامات نداء الهامش."

التوسع إلى خيارات جديدة

بعد الحصول على ترخيص عملات افتراضية من شبكة تنفيذ قوانين الجرائم المالية بالولايات المتحدة في يوليو، أصبح بإمكان زيرو هاش - التي حصلت أيضًا على ترخيص كجهة إرسال أموال - أن تعمل الآن كجهة إرسال أموال للنشاط التجاري الناتج عن SCXM، وهي البورصة التابعة لها.

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وفي يناير الماضي، أطلقت سيد سي إكس أيضًا حلًا رقميًا لمحفظات الأصول مع تسوية على السلسلة، تم تطويرها مع زيرو هاش. ذكرت سيد سي إكس بعد ذلك أن توزيع حيازات الأصول الرقمية عبر محافظ فريدة متعددة يساعد في التخفيف من خطر وصول المتسللين إلى الأصول المجمعة عبر أداة واحدة للهجوم.

اهتمامٌ متزايد بمشتقات العملات المشفرة

في وقت سابق من شهر سبتمبر، أظهرت بورصة باينانس الرائدة للعملات المشفرة اهتمامًا متزايدًا في سوق مشتقات العملة المشفرة من خلال الاستحواذ على JEX، وهي منصة لتداول الأصول المشفرة تقدم خدمات التداول الفوري والمشتقات.

وفي أغسطس، أطلقت بورصة مشتقات العملات المشفرة الهولندية Deribit ومنصة الاتصالات التجارية Paradigm التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، حيث أطلقتا حلًا مشتركًا للتداول.