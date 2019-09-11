شركة تطوير إيثريوم "كونسنسيس" الآن عضوٌ رئيسي في هايبرليدجر

تام شمس - الأربعاء 11 سبتمبر 2019 08:49 مساءً - أصبحت شركة كونسنسيس للتطوير التي تركز على إيثريوم عضوًا رئيسيًا في مشروع تطوير بلوكتشين هايبرليدجر، وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف.

البرنامج مقدم بالفعل

وفقًا للبيان، قدمت كونسنسيس أيضًا عميل إيثريوم المستند إلى بانثيون جافا إلى هايبرليدجر كمشروع هايبرليدجر بيسو. ويعتبر بيسو، الذي يُقال إنه أول عملية إرسال على بلوكتشين متوافقة مع السلسلة العامة إلى هايبرليدجر، هو مشروع هايبرليدجر الخامس عشر.

وقد علق المدير التنفيذي لشركة هايبرليدجر "بريان بيليندورف" على المشروع قائلًا:

"من خلال تقديم الكود الخاص بهايبرليدجر بيسو خارج البوابة مباشرة، تُظهر كونسنسيس دعمها لمهمتنا في بناء ائتلاف واسع النطاق من أجل تطوير بلوكتشين للمؤسسات". Advertisements

تفضيل السلاسل المفتوحة والقابلة للتشغيل البيني

بصفتها عضوًا في هايبرليدجر، تخطط كونسنسيس لاستكشاف إمكانية التشغيل المتداخل عبر سلاسل بلوكتشين والمساعدة في دفع المعايير لدعم بيئات بلوكتشين على مستوى المؤسسات. كما أشاد بيليندورف بمزايا مجتمع تعاوني كبير في المجال. وأوضح قائلًا:

"بصفتها عضوًا مميزًا جديدًا، تعد كونسنسيس الآن جزءًا نشطًا من مجتمع هايبرليدجر ونهج الإدارة مفتوحة المصدر لبلوكتشين. [...] كلما زاد عدد التقنيات والأعضاء الذين عملنا معهم، زادت قوة الأساس الذي يمكننا بناءه جماعيًا لحلول تستند إلى بلوكتشين."

علاوة على ذلك، سينضم جوزيف لوبين مؤسس كونسنسيس والمؤسس المشارك لإيثريوم إلى مجلس إدارة هايبرليدجر، الذي يضم الآن ٢٢ عضوًا.