مقياسٌ جديدة لصعوبة التعدين يشير إلى وصول سعر بيتكوين إلى ٣١ ألف دولار بحلول عام ٢٠٢١

تام شمس - الأربعاء 11 سبتمبر 2019 06:51 مساءً - يجب أن يصل سعر بيتكوين (BTC) إلى ٣٠٠٠٠ دولار خلال دورة السعر الحالية، حسبما تشير بيانات جديدة مستندة إلى صعوبة التعدين.

تجمع الإحصاءات التي نشرتها شركة التحليل المعروفة "بلان بي" يوم ١٠ سبتمبر، بين سعر بيتكوين كنسبة مئوية من أدنى مستويات الصعوبة، إلى جانب عدد الكتل منذ آخر انخفاض.

والصعوبة هي مقياس لمدى صعوبة العثور على هاش تحت هدف معين. وببساطة، فهو يقيس تعقيد المعادلات التي يجب على القائمين بالتعدين حلها من أجل التحقق من صحة كتل معاملات بيتكوين.

ويمكن أن يكون بمثابة مقياس لمدى المنافسة بين القائمين بتعدين بيتكوين للعثور على الكتلة التالية، وكلما ارتفعت المنافسة، زاد الحافز على صعوبة الزيادة.

بيتكوين ستصل إلى ٣١٠٠٠ دولار إذا استمر هذا الاتجاه

ووفقًا لبلان بي، شهدت بيتكوين عدة دورات صعوبة في تاريخها، في كل مرة يرتفع فيها السعر بحجم أقل نسبة إلى آخر صعوبة منخفضة.

Advertisements

والاستقرار يعني أنه في أواخر عام ٢٠١٣، كان ارتفاع سعر بيتكوين البالغ ١٣٠٠ دولار يمثل زيادة قدرها ٥٠٠٠٠٪ مقابل آخر صعوبة منخفضة. وفي أواخر عام ٢٠١٧، كان ارتفاعه إلى ٢٠٠٠٠ دولار قفزة بنحو ٩٠٠٠٪.

سعر بيتكوين كنسبة مئوية من قيمته عند صعوبة تعدين منخفضة. المصدر: بلان بي

لا توجد حركة في السعر حتى الآن

وفقًا للنموذج، ستكون القمة التالية أقل - عند ١٠٠٠٪ أو حوالي ٣١٠٠٠ دولار بحلول عام ٢٠٢١. وعندما وصلت الصعوبة إلى الحد الأدنى في ديسمبر ٢٠١٨، تم تداول لبيتكوبن مقابل الدولار عند ٣١٠٠ دولار.