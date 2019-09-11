دومينوز بيتزا تطلق مسابقة بجائزة بقيمة ١٠٠ ألف دولار ببيتكوين في فرنسا

تام شمس - الأربعاء 11 سبتمبر 2019 06:51 مساءً - أطلقت الوحدة الفرنسية في دومينوز بيتزا مسابقة طلب مع جائزة قدرها ١١٠٠٠٠ دولار في بيتكوين (BTC) أو نقدًا.

اللعبة تمتد من ٤ سبتمبر حتى ٦ أكتوبر

وفقًا لتغريدة من الشركة يوم ٦ سبتمبر، بدأ دومينوز بيتزا فرنسا تقديم ١٠٠٠٠٠ يورو بمناسبة مرور ٣٠ ​​عامًا على تأسيسه.

ستسمح المسابقة، التي بدأت في ٤ سبتمبر، للمشترين بالمشاركة في الألعاب أثناء طلب البيتزا من دومينوز حتى ٢ أكتوبر، بينما سيكون تسجيل الشراء متاحًا حتى ٦ أكتوبر، وفقًا لموقع الحملة على الويب.

وكما هو مذكور في قواعد المسابقة، سيكون للمبلغ الممنوح في بيتكوين قيمة ١٠٠٠٠٠ يورو محسوبة وفقًا لسعر الصرف في يوم شراء بيتكوين من قبل منظم اللعبة إذا اختار الفائز BTC.

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وفي النهاية، يخطط دومينوز بيتزا لتحويل جائزة بيتكوين إلى محفظة الفائز في ١٦ ديسمبر ٢٠١٩، وفقًا للقواعد.

مبادرات سابقة متعلقة ببلوكتشين

دومينوز بيتزا ليست جديدة على بلوكتشين ومجال العملات المشفرة رغم ذلك. ففي مايو ٢٠١٩، تعاون قسم سنغافورة وماليزيا في مطعم دومينوز بيتزا مع شركة بلوكتشين الهولندية SingularityNET لنشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المدعومة ببلوكتشين.

وعلى وجه التحديد، يهدف تطبيق SingularityNET إلى تحسين عمليات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في دومينوز في ماليزيا وسنغافورة.

وتعتبر دومينوز بيتزا واحدة من شركات البيتزا التي تسمح للعملاء بشراء البيتزا باستخدام بيتكوين كجزء من يوم بيتكوين بيتزا الذي يحتفل به كل عام في ٢٢ مايو ٢٠١٠.