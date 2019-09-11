مع الخليج 365.. استعد لمعرفة كل الأسرار والخبايا بدورة احتراف تداول الأسواق المالية الفوليوم بروفايل

إذا كنت تحلم الوصول إلى كل المعلومات حول تداول الأسواق المالية والفوليوم بروفايل Volume Profile، فأصبحت الفرصة أمامك الآن.

من خلال الدورة الثانية لاحتراف تداول الأسواق المالية الفوليوم بروفايل Voulme Profile مع أحمد شديد رائد الأعمال والمتخصص في تداول العملات الرقمية ومؤسس أول صندوق استثماري عربي رسمي في العملات الرقمية .

من المقرر أن تنطلق الدورة في 4 أكتوبر المقبل وحتى 9 أكتوبر في مدينة أسطنبول، بمقر مكتب أحمد شديد، وسوف تتعلم في هذه الدورة 24 درس و62 ساعة تدريبية خلال 6 أيام وبها 17 ورشة نظرية و7 ورشات عملية.

الورشات المطروحة في الدورة:

مع مستثمرين ومحلليين سوف تتلقي نظام أكاديمي علمي، وعن قائمة الورشات ما يلي:

تحضيرات أولية من خلال اختبار ديسك لتحليل شخصية كل مستثمر ليتعلم أكثر عن شخصيته خلال العمل وماهي نقاط ضعفه والأماكن التي يحتاج إلى تطوير نفسه فيها.

هيكل أساسيات لتوضيح نظريات المزاد في الأسواق وكيفية عمل تداول العملات الرقمية في السوق بشكل عملي وحقيقي، بالإضافة إلى فهم شامل لما يحدث خلف الكواليس والصفقات منذ بدء شراء الفوركس.

توضح الدورة الاحترافية أيضا وضع السوق الحالي من أطراف متداوليه، وما هي الأجهزة السريعة المستخدمة، والمنافسين الذين تتعامل معهم، وما وراء الشمعات لسوق الفوركس، وهذه ورشة أساسية وهامة جدًا لكل من يريد معرفة كيف تسير عمليات تداول العملات الرقمية، حتى يكون على استعداد لفهم عدوه وينتصر في النهاية.

تضمن لك تلك الدورة الاحترافية، التعرف على كل الأشكال والأنماط العامة الموجودة في الفوليوم بروفايل في الفوركس، وشرح مفصل لأهم 4 نوافذ زمنية time frameوما هي أشهر الأنماط والأشكال في كل نافذة زمنية.

تتيح لك التطبيق العملي من خلال ورشة مطولة للتأكد من رسوخ وحفظ الأشكال بدقة والتعرف على الأنماط عند كل مستثمر ومنها سوف يطلب من كل مستثمر إيجاد عينات تحليلية متعددة لكل نمط، وذلك لتحديد نقاط الضغف عند كل مستثمر والعمل بشكل مباشر مع كل مستثمر على حدي.

توفر لك الدورة الاحترافية معرفة كيفية التصرف والتداول على كل نمط تم شرحه، والتحديد السليم لنقاط الشراء والبيع بحسب النافذة الزمنية لكل نمط وكيف تتأقلم مع التذبذب السريع مهمة للمضاربين.

ومن أكثر المميزات في الدورة أنها تسمح لك بمعرفة أنماط وأشكال خاصة بالأخبار السلبية والإيجابية للفوركس وكيف تتوقع إيجابية أو سلبية الخبر قبل إعلانه بناءًا على أنماط الفوليوم بروفايل بساعات.

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الأسهم جزء أساسي في الدورة الاحترافية:

تتيح لك الدورة الاحترافية لتداول أسواق المال، التعرف بشكل واضح عن هيكل سوق الأسهم الأمريكية من النظرة الخارجية الأعمق لما خلف الكواليس، بداية من أمور الشراء والبيع وكيفية السيول وما يخص الأسهم.

كما تشرح لك الدورة عمل آلات الأسهم وهذه هي العدو الأكبر لك، وشرح تفصيلي عن أجهزة التداول عالية التردد.

أدوات الذكاء الاصطناعي:

من أهم النقاط التي تتعلمها في تلك الدورة الاحترافية، هي التعرف عن أجهزة التداول الآلي التي تستخدم تقنيات تعلم الآلة وما هي استراتيجياتها في قراءة الأخبار بشكل تلقائي ومن ثم تنفيذ التداول خلال أجزاء من المايكرو ثانية من نشر الخبر.

إضافة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنك استخدامها لمسح كامل السوق وإيجاد أقوى الفرص.

بعد إطلاعك على كل تفاصيل الدورة الاحترافية المميزة لتداول الأسواق المالية، يمكنك الاشتراك فيها من خلال التواصل مع أحمد شديد عبر تطبيق الواتس آب، لرد على كل استفساراتك والحجز.

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