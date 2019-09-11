معركة بين الملياردير جون دي مول وفيسبوك بسبب إعلانات بيتكوين المزيفة

فشل جون دي مول مؤسس برنامج تلفزيون الواقع الأخ الأكبر، في الوصول إلى اتفاق مع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على إعلانات العملة المشفرة بيتكوين باستخدام صورته للتوريج لها.

كان قد أصدر موقع فيسبوك إعلانًا يتعلق بالتشفير مستخدمًا صورته من دون موافقته، مما تسبب في إلحاق أضرار بالملياردير الهولندي الشهير، ومنها خسائر مالية وصلت لـ 1.7مليون يورو.

ووفقًا لوكالة رويترز في أعقاب الجمود بين الموقع الشهير وصاحب برنامج تلفزيون الواقع، طلب دي مول من المحاكم إصدار حكم في هذا الشأن بشكل سريع لتعويض خسائره.

فيسبوك متردد في كشف إعلانات بيتكوين المزيفة:

كان الطرفين يتفاوضان منذ 3 أشهر حول الإجراءات التي كان على فيسبوك اتخاذها لمنع إعلانات بيتكوين المزيفة، وتوقع صاحب تلفزيون الواقع أن الموقع الشهير لم يتفاوض بحسن نية.

قال جون دي مول: “يبدو أن الشركة تتعاون لمجرد ستار دخاني أخفي ترددها عن وضع التدابير المطلوبة في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة”.

كما أنه عندما تم رفع الدعوى القضائية في يونيو الماضي، استغرق موقع فيسبوك وقتًا طويلًا في إزالة الإعلانات المضللة، مما زاد من تفاقم الضرر على جون دي مول كما وضح.

المصدر:

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CCN

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