ساتوشي لابز تطلق برنامج ثابت لبيتكوين فقط لمحافظ تريزور

تام شمس - الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:47 صباحاً - أصدرت ساتوشي لابز، وهي الشركة المصنعة لمحفظة العملات المشفرة تريزور ومقرها براغ، نسخة تجريبية من البرنامج الثابت الجديد الذي يدعم بيتكوين (BTC) حصريًا.

"عملة برتقالية جيدة!"

وفقًا لمنشور مدونة بتاريخ في ٩ سبتمبر، يتوفر الآن برنامج بيتكوين الثابت الخاص بساتوشي لابز للتنزيل لكل من تريزور ون وتريزور مودل تي. كما أشارت الشركة أيضًا إلى أنها تهدف إلى تقديم "نسخة مستقرة" من البرامج الثابتة لبيتكوين فقط في إصدار الشهر المقبل، مضيفةً:

"من الآن فصاعدًا، سننتج أربعة إصدارات مختلفة من البرامج الثابتة - العادية (دعم العملات البديلة الكامل + U٢F / WebAuthn) وبيتكوين فقط، لكل من تريزور ون ومودل تي. [...] وقد أنشأنا نسخة مخصصة من كل من البرامج الثابتة والمحفظة الخاصة بنا المصممة لكل من يدعم فكرة بيتكوين. يمكن لكل متحمس لبيتكوين الآن الاستمتاع بواجهة محفظة دون أي شيء آخر غير بيتكوين." Advertisements

برامج ثابتة لممتحمسي بيتكوين

وفقًا للإعلان، لتثبيت البرنامج الثابت الجديد، سيتطلب من المستخدمين تريزور مودل تي (الإصدار ٢.١.٠ أو الأحدث) أو تريزور ون، والوصول إلى تريزور بيتال واليت أو تريزورctl، وملف تثبيت البرنامج الثابت الصحيح.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف في ١١ مارس، كشفت منافسة تريزور المباشرة - وهي الشركة المصنعة لأجهزة محافظ العملات المشفرة الكرى "ليدجر" - عن خمس نقاط ضعف تم الإبلاغ عنها في تريزور ون وتريزور مودل تي.

ردًا على ذلك، ادعت تريزور في وقت لاحق أن أيًا من نقاط الضعف التي كشفت عنها ليدجر لم تكن "حرجة" لأجهزة المحافظ. وذكرت أنه لا يمكن استغلال أي منها عن بُعد، لأن الهجمات الموصوفة تتطلب "الوصول المادي إلى الجهاز والمعدات المتخصصة والوقت والخبرة التقنية".