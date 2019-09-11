شركة أمازون لخدمات الويب تعلن عن قاعدة بيانات دفاتر سجلات كمية تستخدم التشفير

تام شمس - الأربعاء 11 سبتمبر 2019 05:46 صباحاً - أعلنت شركة أمازون ويب أمازون سرفيسز، وهي شركة تابعة لأمازون.كوم، أن قاعدة بيانات دفتر السجلات الكمية (QLDB) من أمازون متاحة الآن.
سجل معاملات شفاف وغير قابل للتغيير
وفقًا لمنشور تم نشره يوم ١٠ سبتمبر من أمازون ويب سرفيسز (AWS)، فإن أمازون QLBD المتوفرة حديثًا هي فئة جديدة من قواعد البيانات التي توفر سجل معاملات شفاف وقابل للتغيير ويمكن التحقق منه بشكل مشفر مملوك من قبل سلطة موثوقة مركزية.
ويواصل المنشور توضيح أن أمازون QLBD تلغي الحاجة إلى الانخراط في جهد التطوير المعقد لبناء تطبيقات شبيهة بدفتر السجلات أو الاعتماد على قدرات إطار بلوكتشين.
وقد أخبر شون برايس، نائب رئيس في أمازون ويب سرفيسز، بيزنس واير أن AWS تستخدم إصدارًا من أمازون QLDB لسنوات عديدة لتخزين البيانات لبعض أنظمتها الأكثر أهمية، وقد استفادت من القدرة على عرض تاريخ ثابت من التغييرات. وأضاف قائلًا:
"اليوم، نحن فخورون بالإعلان عن أمازون QLDB، حيث نقدم للعملاء خدمة مُدارة بالكامل توفر نفس إمكانات دفتر السجلات، إلى جانب القدرة على التحقق من سلامة البيانات بشكل مشفر. ونحن متحمسون لرؤية العملاء يقومون بتبسيط عملياتهم وتعزيز تجارب العملاء والشركاء من خلال استخدام QLDB من أمازون."
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