شركةٌ ناشئة تجد نقاط ضعف في كود ليبرا من فيسبوك

تام شمس - الأربعاء 11 سبتمبر 2019 12:54 صباحاً - اكتشف المطورون الذين يعملون لحساب الشركة الناشئة أون زيبلين، وهي شركة تدقيق خارجية متخصصة في العملات المشفرة، ثغرة أمنية في الشفرة مفتوحة المصدر لليبرا من فيسبوك وقاموا بتصحيحها.

المشكلة

وفقًا لمقال نشرته كوين ديسك يوم ١٠ سبتمبر، عثرت شركة تدقيق العملات المشفرة على ثغرات في Move، وهي لغة نصية طورها فيسبوك لعملته المستقرة ليبرا. حيث قال المدير التنفيذي لشركة أون زيبلين، ديميان برينر، إن الثغرة الأمنية ستمكن الجهات الفاعلة الخبيثة من تقديم كود قابل للتنفيذ إلى العقود الذكية. وتابع قائلًا:

"الخبر السار هو أنه تم العثور عليه وترقيته قبل أن تنطلق المنصة. ويمكن أن تصبح المشكلات التي اعتُبرت ذات يوم حميدة أكثر حدة في إعداد بلوكتشين لأن القدرة على الاستبدال تحل محل الثقة". Advertisements

يجب أن تمتثل العملات المشفرة، بما في ذلك ليبرا

في وقت سابق اليوم، ذكر كوينتيليغراف أن مسؤولًا أمريكيًا قال إن عملة ليبرا المستقرة من فيسبوك يجب أن تستوفي أعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويواصل المنظمون الماليون العالميون مشاطرة مخاوفهم بشأن ليبرا، حيث وصف المسؤول القانوني الرئيسي بالبنك المركزي الأوروبي إيف ميرش مؤخرًا عملة فيسبوك المستقرة بأنها "فاتنة ولكن غادرة".

كما ذكر كوينتيليغراف يوم ١٨ أغسطس، أن وفدًا من المنظمين في الولايات المتحدة زار مقر جمعية ليبرا في سويسرا للتحقيق في المشروع ومقابلة المنظمين المحليين. ومع ذلك، حسبما أفاد كوينتيليغراف في أواخر أغسطس، لم تتمكن الزيارة من تخفيف كل مخاوف الوفد.